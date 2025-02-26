¿Angélica Vale presintió la muerte de Daniel Bisogno?: esto sintió la última vez que vio a su primo

Video Angélica Vale y Daniel Bisogno eran primos: así lamentó la actriz su muerte

A punto de que se cumpla una semana del inesperado fallecimiento de Daniel Bisogno, Angélica Vale reveló que sigue “en shock” por la muerte de su primo.

La actriz compartió con TVyNovelas que pasaron varias horas para que pudiera ponerse en contacto con Ivette, hermana del presentador de ‘Ventaneando’.

“Duele muchísimo, yo estuve en shock como varias horas hasta que pude hablar con mi prima… bueno, textear, porque iba en un avión. Todavía sigo sin creerlo, siento que me lo voy a encontrar en cualquier momento”, admitió este 26 de febrero.

¿Presintió la muerte de su primo?

Angélica Vale confesó a la prensa mexicana que fue en el segundo semestre de 2024 que tuvo oportunidad de reencontrarse con Daniel Bisogno, quien aquella ocasión había acudido a ver el show ‘Las Angélicas’ en la Ciudad de México.

Según la intérprete de 49 años, aquella ocasión sintió la necesidad de abrazar “muy fuerte” al conductor, quien entonces se encontraba en lista de espera para recibir un trasplante de hígado.

“La última vez que lo vi fue cuando nos fue a ver al show, que le había gustado muchísimo y algo me dijo ‘abrázalo mucho’ y fue lo que hice, lo abracé mucho mucho porque, de verdad, teníamos mucho tiempo de no vernos”, declaró.

“Yo vivo en Los Ángeles y él acá (México), entonces hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Encontrármelo ahí de verdad que fue bien bonito”, aseguró.

Finalmente, la estrella de Y Mañana Será Otro Día… Mejor (telenovela que puedes ver en ViX) admitió que el fallecimiento de Bisogno le ha removido algunos sentimientos, por lo que se ha acercado todavía más a sus primos.

“Tengo muchas más ganas de ver a mis primos, de verlos y apapacharlos. Incluso ya vamos a hacer una reunión ya de primos del otro lado de la familia, vamos a hacer una reunión pronto, viviendo en Los Ángeles se complica muchísimo; a mis hermanos los veo mucho más, a mis sobrinos también, se aman con mis hijos, y aunque ya están más grandes, mis sobrinos son divinos y aguantan a mis hijos y juegan con ellos”, sentenció.

La muerte de Bisogno ha sido “muy dolorosa” para Angélica María

De acuerdo con Angélica María, el vínculo familiar con Daniel Bisogno viene de su lado paterno familiar, ya que su abuelo era tío de la madre del presentador.

Aunque la primera actriz reconoció que no mantenían un contacto constante, la partida de Bisogno la marcó significativamente, a tal punto de que siguen sin creer su muerte.

“ Daniel era mi sobrino, no sé si tercero o cuarto por el lado de mi abuelito. No nos veíamos casi nunca, son de esas familias lejanas que (no hay contacto). Y de pronto entra al teatro con nosotros de niño, de jovencito, y ahí yo creo que él descubrió que quería estar adelante de una cámara o que quería estar en el teatro. Qué bueno era, de verdad que tenía una gran personalidad, los bailables y todo los adaptaba a su personalidad, y el papelito o el papel que hacía, lo hacía fantásticamente bien”, dijo ante la prensa mexicana este miércoles.

“A la familia, a los amigos de Dani todo nuestro amor y sí, es muy doloroso”, concluyó.

Daniel Bisogno falleció a los 51 años el 20 de febrero a causa de una falla multiorgánica derivada de un trasplante de hígado.