¿Angélica Rivera olvida conflicto con Verónica Castro? La actriz fue captada así con Cristian

Angélica Rivera reapareció públicamente en el concierto que Cristian Castro ofreció en la Ciudad de México el pasado 21 de febrero, espectáculo al que también acudió Verónica Castro, con quien se dice mantiene una supuesta enemistad desde que comenzó una relación con José Alberto ‘El Güero’ Castro a mediados de la década de los noventa.

La periodista Inés Moreno compartió desde su cuenta de Instagram imágenes en las que se le puede ver a la protagonista de ‘Destilando amor’ (telenovela que puedes ver en ViX) disfrutar del espectáculo al lado de su hija Sofía Castro, quien al igual que ella, no dejaba de corear las canciones del cantante.

¿Verónica Castro y Angélica Rivera se reencontraron?

Aunque en el video de Inés Moreno solo aparece Angélica Rivera acompañada de su hija Sofía Castro y la periodista Maxine Woodside, el programa ‘Ventaneando’ reportó en su emisión del pasado 22 de febrero que la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ también estuvo presente en el recinto.

Angélica Rivera fue captada coreando las canciones del hijo de Verónica Castro en concierto. Imagen Inés Moreno / Instagram



Sin embargo, Paty Chapoy acotó que la intérprete de ‘Macumba’ estuvo sentada en otra sección del Auditorio Nacional acompañada de Mariela Sánchez, actual novia de su hijo Cristian Castro, por lo que posiblemente no habrían coincidido en el lugar.

La supuesta enemistad entre Angélica Rivera y Verónica Castro

Angélica Rivera y Verónica Castro se conocieron en 1986 en el estado de Morelos durante las grabaciones de ‘Macumba’. La belleza de ‘La Gaviota’ cautivó tanto a la primera actriz que la alentó a participar en su video musical y, posteriormente, a inscribirse en el concurso ‘El Rostro de El Heraldo’.

Verónica Castro y Angélica Rivera trabajaron juntas en ‘Mi pequeña soledad’. Imagen Mezcalent



Aunque Verónica Castro siempre apoyó la carrera de Angélica Rivera, Enrique Caballero, publirrelacionista y fotógrafo de la familia Castro declaró a la revista Clase, en 2019, que el noviazgo de la actriz con ‘El Güero’ Castro las distanció.

Los rumores de un supuesto distanciamiento se hicieron más fuertes luego de que Angélica Rivera y el productor de ‘El Maleficio’ anunciaran su divorcio. Incluso, Verónica Castro hizo duros comentarios en contra de su excuñada ante los medios de comunicación en 2012, lo que confirmaría su ríspida relación.