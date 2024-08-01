Angélica Rivera tendría nuevo galán con el que ya convivirían sus hijas: esto se sabe

Video Angélica Rivera arma tremendo zafarrancho al responder sobre su regreso a la TV y un nuevo amor

Angélica Rivera se estaría dando una nueva oportunidad en el amor a tan solo cinco años de su divorcio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La actriz, que estaría por volver a los melodramas mexicanos, habría comenzado una r elación con un empresario cinco años menor que ella.

PUBLICIDAD

Según reportes del periodista Jorge Carbajal, Angélica Rivera y el empresario supuestamente se conocieron durante los preparativos de boda de Sofía Castro.

“En esto de la preparación de la boda de su hija (…) conoció a un hombre poquitito más chico que ella, añitos (…) como cinco o seis años menos”, contó el comunicador en la transmisión de YouTube de ‘En Shock’, el 31 de julio.

“Ya anda enamorada del hombre, que dicen que es empresario, pero ya ven que todas las famosas dicen que andan con empresarios, esperemos que le salga trabajador (…) que es un señor bastante interesante, no es un hombre guapo, pero que se ve bien”, agregó.

Sin revelar la identidad del supuesto pretendiente de Angélica Rivera, Jorge Carbajal manifestó que la actriz se encontraría “tan enamorada” que sus hijas ya estarían conviviendo con el misterioso hombre.

“Resulta que ya andan tan enamorados (que para todos lados) ahí va el hombre con ella, obviamente se hacen los disimulados públicamente, pero ya estando en la casa, ya Angélica le dice ‘mi amor vamos a sacar el perrito’ y ahí van los dos bien enamorados”, señaló.

“(Dicen) que está perdida de amor Angélica Rivera y el señor ya está puestísimo para la boda y que las hijas se llevan muy bien con el señor”, sentenció.

Su divorcio de Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto anunciaron su separación el 2 de mayo de 2019, poco después de que el político mexicano terminara su sexenio como Presidente de México.

La expareja se conoció en 2008 cuando ‘La Gaviota’ fue contratada como el rostro de la campaña ‘Compromisos cumplidos’. Luego de un sólido noviazgo, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron el 27 de noviembre de 2010, cuanto todavía era gobernador del Estado de México.