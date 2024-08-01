Angélica Rivera

Angélica Rivera tendría nuevo galán con el que ya convivirían sus hijas: esto se sabe

La exprimera dama de México habría comenzado una relación con un empresario que sería cinco años menor que ella.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Angélica Rivera arma tremendo zafarrancho al responder sobre su regreso a la TV y un nuevo amor

Angélica Rivera se estaría dando una nueva oportunidad en el amor a tan solo cinco años de su divorcio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La actriz, que estaría por volver a los melodramas mexicanos, habría comenzado una r elación con un empresario cinco años menor que ella.

PUBLICIDAD

Según reportes del periodista Jorge Carbajal, Angélica Rivera y el empresario supuestamente se conocieron durante los preparativos de boda de Sofía Castro.

Más sobre Angélica Rivera

Exhijastra de 'La Gaviota' reacciona a rumores de romance de la actriz con Diego Klein
2 mins

Exhijastra de 'La Gaviota' reacciona a rumores de romance de la actriz con Diego Klein

Univision Famosos
Captan a Angélica Rivera y Diego Klein en aparente momento romántico: él le habría dicho “te amo”
2 mins

Captan a Angélica Rivera y Diego Klein en aparente momento romántico: él le habría dicho “te amo”

Univision Famosos
¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video
0:56

¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video

Univision Famosos
Las hijas de Angélica Rivera siguen sus pasos, son idénticas a ella
3:04

Las hijas de Angélica Rivera siguen sus pasos, son idénticas a ella

Univision Famosos
Actor con el que relacionan a Angélica Rivera por fin se pronuncia: ¿acepta que son novios?
2 mins

Actor con el que relacionan a Angélica Rivera por fin se pronuncia: ¿acepta que son novios?

Univision Famosos
¿Quién es el joven galán con el que relacionan a Angélica Rivera? Diego Klein es 19 años menor
4 mins

¿Quién es el joven galán con el que relacionan a Angélica Rivera? Diego Klein es 19 años menor

Univision Famosos
Angélica Rivera sufre robo en su casa: esto se habrían llevado
2 mins

Angélica Rivera sufre robo en su casa: esto se habrían llevado

Univision Famosos
Angélica Rivera rompe el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein
2 mins

Angélica Rivera rompe el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein

Univision Famosos
Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?
0:58

Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

Univision Famosos
Angélica Rivera estaría “enamorada” de actor 19 años menor que ella: así habría comenzado su romance
1 mins

Angélica Rivera estaría “enamorada” de actor 19 años menor que ella: así habría comenzado su romance

Univision Famosos

“En esto de la preparación de la boda de su hija (…) conoció a un hombre poquitito más chico que ella, añitos (…) como cinco o seis años menos”, contó el comunicador en la transmisión de YouTube de ‘En Shock’, el 31 de julio.

“Ya anda enamorada del hombre, que dicen que es empresario, pero ya ven que todas las famosas dicen que andan con empresarios, esperemos que le salga trabajador (…) que es un señor bastante interesante, no es un hombre guapo, pero que se ve bien”, agregó.

Sin revelar la identidad del supuesto pretendiente de Angélica Rivera, Jorge Carbajal manifestó que la actriz se encontraría “tan enamorada” que sus hijas ya estarían conviviendo con el misterioso hombre.

“Resulta que ya andan tan enamorados (que para todos lados) ahí va el hombre con ella, obviamente se hacen los disimulados públicamente, pero ya estando en la casa, ya Angélica le dice ‘mi amor vamos a sacar el perrito’ y ahí van los dos bien enamorados”, señaló.

“(Dicen) que está perdida de amor Angélica Rivera y el señor ya está puestísimo para la boda y que las hijas se llevan muy bien con el señor”, sentenció.

Su divorcio de Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto anunciaron su separación el 2 de mayo de 2019, poco después de que el político mexicano terminara su sexenio como Presidente de México.

La expareja se conoció en 2008 cuando ‘La Gaviota’ fue contratada como el rostro de la campaña ‘Compromisos cumplidos’. Luego de un sólido noviazgo, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron el 27 de noviembre de 2010, cuanto todavía era gobernador del Estado de México.


Relacionados:
Angélica RiveraFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD