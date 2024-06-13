¿Ángela Aguilar repite la historia de su abuela? A Flor Silvestre también la involucraron en infidelidad

Video Ángela Aguilar admiraba a las ex de Nodal, ellas fueron sus amigas

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue en el ojo del huracán. A unos días de que la cantante confirmara su noviazgo con el intérprete de ‘Adiós Amor’, resurgió la historia de su abuela Flor Silvestre, quien también estuvo involucrada en una infidelidad cuando comenzó su relación con Antonio Aguilar.

La historia de Flor Silvestre y Antonio Aguilar comenzó en los años 50, época en la que la fallecida actriz estaba casada con el locutor Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido como Paco Malgesto.

El amor que surgió entre ellos habría llevado a Flor Silvestre a separarse de Paco Malgesto, quien al enterarse de la supuesta infidelidad los habría por el aeropuerto para impedir que huyeran.

Sin embargo, esta historia nunca fue confirmada por la abuela de Ángela Aguilar. Incluso, el motivo de su separación con Malgesto tampoco lo revelo.

Lo que sí es cierto es que tras su separación de Paco Malgesto, el cronista taurino le quitó todo derecho a Flor Silvestre sobre sus hijos Marcela y Francisco Rubiales. Ella misma aseguró en una entrevista que su exesposo no le permitió ver a sus hijos durante 20 años.

“Fue una época bastante dura para mí”, declaró la fallecida cantante en una entrevista que el periodista Álex Kaffie replicó en Instagra.

“Cuando mis papás se separaron tenía 3 años. Fue hasta los 24 años que yo me volví a reencontrar con mi mamá. Cuando nos veía, era un poco a escondidas de mi padre. Mi papá quería mantenernos con él a toda costa. Incluso, a través de la fuerza”, declaró Francisco Jr. en la misma entrevista.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar: su historia

Los abuelos de Ángela Aguilar se conocieron en 1956 durante el rodaje de ‘Los muertos no hablan’. Flor Silvestre y Antonio Aguilar se casaron finalmente en 1959.

“Mi primer amor fue Antonio Aguilar… Fue el amor de mi vida… el padre de mis hijos, el que me enseñó a ser gente buena porque él era bueno”, declaró a Mara Patricia Castañeda en 2016.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Imagen Mezcalent



Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos varones: Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar quiere un matrimonio como el de sus abuelos

En 2023, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ángela Aguilar declaró que uno de sus anhelos era tener una relación como la de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.