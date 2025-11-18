Ángela Aguilar

William Levy ya sabe que fue el primer 'crush' de Ángela Aguilar y le manda este mensaje

La cantante aseguró que su ahora esposo le contestó con una melodía a un “versito” que ella le mandó. Se trata de una copla, que dio a conocer en 2020, en cuya letra él le dice: “ando todo asustado pensando en lo nuestro”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025

El actor cubano William Levy reaccionó a las declaraciones de Ángela Aguilar en las que confesó que él fue su primer amor de pantalla.

La esposa de Christian Nodal dijo hace unos años, durante una alfombra roja, que Levy había sido su primer crush, pues ella tenía alrededor de 8 años cuando veía las novelas con su abuela, considerando a Levy como un "príncipe".

PUBLICIDAD

Más sobre Ángela Aguilar

¿Nodal ignoró a Ángela en Latin GRAMMY y quedó "indignada"? Revelan "la realidad" de lo que pasó
1:01

¿Nodal ignoró a Ángela en Latin GRAMMY y quedó "indignada"? Revelan "la realidad" de lo que pasó

Univision Famosos
Ángela Aguilar confirma que le escribió una canción a Nodal: ¿le reclama por quererla solo “un rato”?
3 mins

Ángela Aguilar confirma que le escribió una canción a Nodal: ¿le reclama por quererla solo “un rato”?

Univision Famosos
Nodal causa polémica al hablar de su próxima boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”
0:55

Nodal causa polémica al hablar de su próxima boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”

Univision Famosos
Ángela Aguilar deslumbró en los Latin GRAMMY con su vestido, ¿de qué diseñador es y cuánto cuesta?
2 mins

Ángela Aguilar deslumbró en los Latin GRAMMY con su vestido, ¿de qué diseñador es y cuánto cuesta?

Univision Famosos
Nodal no celebró su triunfo en los Latin GRAMMY, ¿se fue de la premiación sin Ángela Aguilar?
0:45

Nodal no celebró su triunfo en los Latin GRAMMY, ¿se fue de la premiación sin Ángela Aguilar?

Univision Famosos
Nodal es un caballero: vuelve a cuidar cada detalle del vestido de Ángela Aguilar
0:47

Nodal es un caballero: vuelve a cuidar cada detalle del vestido de Ángela Aguilar

Univision Famosos
De Ángela Aguilar a Karol G: los looks más glamorosos en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2025
1:00

De Ángela Aguilar a Karol G: los looks más glamorosos en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
Lo que no viste de Ángela Aguilar y Nodal en el detrás de cámaras de los Latin GRAMMY 2025
1 mins

Lo que no viste de Ángela Aguilar y Nodal en el detrás de cámaras de los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025
0:53

Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”
0:46

Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”

Univision Famosos

William Levy reacciona a declaraciones de Ángela Aguilar

Al ser consultado sobre el video que se viralizó, el actor cubano confesó que no lo había visto. Sin embargo, le envió un cariñoso mensaje.

"Ah, no, no, no había visto ese video. No, pues le mando besos a todos, a ella y a la familia, a todo el mundo. Siempre le deseo lo mejor a todos", dijo en entrevista con el programa Sale el Sol, transmitida este 18 de noviembre.

El actor no escatimó en elogios para Ángela Aguilar, destacando su profesionalismo y talento. Levy afirmó que Ángela es "una chica muy talentosa" y que le ha ido "muy bien". Además, resaltó su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones en su carrera: "Sabe lo que está haciendo, que es muy inteligente, sabe decir, sabe elegir lo que hace".

El actor concluyó diciendo que no necesita darle consejos, pues "la verdad le va muy bien, es una chica muy talentosa".

William Levy regresa a México tras siete años de ausencia

El protagonista de Triunfo del Amor regresó a México para el estreno de su película Bajo un volcán. William Levy expresó gran alegría por estar de vuelta en el país que, según sus palabras, "me vio crecer como persona también, además que como actor".

Levy remarcó el papel fundamental de México en su trayectoria, señalando que aquí hizo su carrera "completamente" y que fue donde empezó a hacer lo que amaba. Siempre lo recibieron con gran afecto, dándole "mucho cariño, mucho amor, mucho apoyo". No obstante, mencionó que desafortunadamente aún no ha encontrado un proyecto que lo traiga a México nuevamente para trabajar.

Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalPolémicas de famososFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX