William Levy ya sabe que fue el primer 'crush' de Ángela Aguilar y le manda este mensaje

El actor cubano William Levy reaccionó a las declaraciones de Ángela Aguilar en las que confesó que él fue su primer amor de pantalla.

La esposa de Christian Nodal dijo hace unos años, durante una alfombra roja, que Levy había sido su primer crush, pues ella tenía alrededor de 8 años cuando veía las novelas con su abuela, considerando a Levy como un "príncipe".

William Levy reacciona a declaraciones de Ángela Aguilar

Al ser consultado sobre el video que se viralizó, el actor cubano confesó que no lo había visto. Sin embargo, le envió un cariñoso mensaje.

"Ah, no, no, no había visto ese video. No, pues le mando besos a todos, a ella y a la familia, a todo el mundo. Siempre le deseo lo mejor a todos", dijo en entrevista con el programa Sale el Sol, transmitida este 18 de noviembre.

El actor no escatimó en elogios para Ángela Aguilar, destacando su profesionalismo y talento. Levy afirmó que Ángela es "una chica muy talentosa" y que le ha ido "muy bien". Además, resaltó su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones en su carrera: "Sabe lo que está haciendo, que es muy inteligente, sabe decir, sabe elegir lo que hace".

El actor concluyó diciendo que no necesita darle consejos, pues "la verdad le va muy bien, es una chica muy talentosa".

William Levy regresa a México tras siete años de ausencia

El protagonista de Triunfo del Amor regresó a México para el estreno de su película Bajo un volcán. William Levy expresó gran alegría por estar de vuelta en el país que, según sus palabras, "me vio crecer como persona también, además que como actor".