Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se habría hecho tatuaje igual al de Belinda dedicado para Nodal

Ángela Aguilar presuntamente se tatuó lo mismo que Belinda en 2020, esto en honor a su novio Christian Nodal. La joven cantante viajó hasta Roma para que le realizaran dicho trabajo.

Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Ángela Aguilar fue la primera en aceptar su noviazgo con Christian Nodal, sólo dos semanas después de que él anunciara su separación de Cazzu.

En exclusiva para Hola! Américas, la cantante aseveró que esta “no es una nueva relación”, sino “la continuación de una historia que la vida” les hizo “pausar para poder crecer y extrañar”.

Tras la confirmación, la pareja ya se mostró cariñosa, incluso dándose un beso en la boca en público durante un concierto que él ofreció en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México.

Al mismo tiempo se corroboró que ellos viajaron juntos hasta Roma a finales de mayo, acompañados de una amiga de ella, Mónica Corgan.

Durante su estancia en la ciudad italiana, la hija de Pepe Aguilar acudió a un estudio para que Alex Aurero le hiciera un nuevo tatuaje.

Ángela Aguilar acudió con un profesional para un nuevo tatuaje.
Ángela Aguilar acudió con un profesional para un nuevo tatuaje.
Imagen Alex Aureo/Instagram

A días de que eso sucediera, finalmente se sabe que a ella le habrían hecho una tinta en honor al intérprete de ‘Botella tras botella’.

Ángela Aguilar tendría un tatuaje igual al de Belinda dedicado a Nodal

Ha sido la creadora de contenido ‘Chamonic’ quien reveló que presuntamente Aurero le colocó a Ángela Aguilar las iniciales de Christian Nodal.

La también colaboradora de radio aseveró, este 12 de junio en un ´post´ de Instagram, que la estrella ahora tendría “las letras ‘CN’” en su dedo anular izquierdo.

Esa marca dedicada al compositor sería igual a la que su ex, Belinda, se hizo en septiembre de 2020, a un mes de desvelar su romance.

En aquel entonces, el exponente del regional mexicano presumió el instante en el que a la ‘Princesa del pop’ le grabaron ‘CN’ dentro de un corazón rojo, que ella ya tenía previamente en el tobillo.

“¡Míamíamíamíamía! Te amooooo, mi vida”, escribió él encima de la postal, demostrando que estaba feliz por esa acción.

Nodal presumió cuando le colocaron sus iniciales a Belinda en el tobillo.
Nodal presumió cuando le colocaron sus iniciales a Belinda en el tobillo.
Imagen Nodal/Instagram

En diciembre de 2017, la actriz le confesó a Gustavo Adolfo Infante que ese corazón lo tenía guardado para poner las iniciales del hombre de su vida dentro.

Hasta el momento, Ángela no ha mostrado cuál es el tatuaje que le realizaron en la mano y tampoco ha desmentido que se trate de un ‘CN’.

¿Qué hizo Belinda con su tatuaje?

En abril de 2022, casi dos meses después de que Nodal diera a conocer su truene, Belinda subió a la plataforma digital una fotografía que permitió ver se había borrado sus iniciales.

En la imagen, se puede apreciar que el corazón ya estaba completamente negro, por lo que se cubrieron las letras que aludían al cantautor.

Belinda 'borró' el tatuaje que se hizo en honor a Nodal.
Belinda 'borró' el tatuaje que se hizo en honor a Nodal.
Imagen Belinda/Instagram
