¿Ya no es fan? Ángela Aguilar ‘saca de su vida’ a Cazzu tras presumir que Nodal es su “novio”

Video Nodal y Ángela Aguilar se dan su primer beso en la boca ante todos en medio de críticas por su romance

Ángela Aguilar decidió 'eliminar’ a Cazzu, ex de su actual pareja, Christian Nodal, luego de días confirmar su romance.

Fue el lunes 10 de junio cuando la hija de Pepe Aguilar se pronunció por primera vez, tras semanas de especulaciones, sobre su idilio con el cantautor.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo a Hola! Américas.

Tan sólo un par de días después, ella apareció en el escenario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde el sonorense ofreció un concierto, e interpretaron su éxito ‘Dime cómo quieres’.

En un instante de su presentación, él le preguntó: “Ay, Angelita, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor?”, a lo que ella le respondió: “¡Porque eres mi novio, Christian!”.

Ángela Aguilar ‘elimina’ a Cazzu

Tras presumir públicamente el fuerte vínculo que tiene con Nodal, Ángela Aguilar finalmente procedió a dejar de seguir en Instagram a Cazzu.

La exponente del regional mexicano dio ‘unfollow’ a la rapera, el jueves 13 de junio Univision Famosos pudo comprobarlo.

Ángela Aguilar dejó de seguir a Cazzu en Instagram. Imagen Ángela Aguilar/Cazzu/Instagram

Esta determinante acción por parte de la artista de 20 años llega luego de que la argentina hiciera lo mismo, pero desde el pasado 31 de mayo.

En esa fecha, todavía era un rumor que Christian y ‘Angelita’ sostuvieran un amorío, pues salieron a la luz fotografías en los que aparecían juntos.

Previamente, mientras el compositor y la ‘Nena trampa’ eran pareja, la descendiente de la dinastía Aguilar solía apoyarlos en redes sociales dando ‘like’ en sus retratos.

En X inclusive se viralizó recientemente una imagen que muestra que ella habría escrito “Fan de su relación” en reacción a una ‘selfie’ en la que el dúo sale muy cariñoso.

Ángela Aguilar solía dar 'like' a las publicaciones que Cazzu hacía y que incluían a Nodal. Imagen Cazzu/Instagram y X

¿Cuándo comenzaron a salir Ángela Aguilar y Nodal?

Hasta el momento, Ángela y Christian no han detallado cuándo empezaron a salir; sin embargo, la presentadora Karla Martínez, de Despierta América, indicó que sería desde “hace aproximadamente un mes”.

Lo que sí hizo el compositor fue desmentir que la joven estrella de la música haya tenido que ver en su separación de Cazzu: “Jamás hubo una infidelidad”, dijo en un clip para la plataforma digital.

Por su parte, la trapera rompió su silencio este 12 de junio, asegurando que está “bien”, “atravesando de la mejor manera posible”, y enfocada en su “bebé, que es mi prioridad”.