Ángela Aguilar

Nodal publica primeras fotos en Argentina: Ángela no lo habría acompañado en su encuentro con Cazzu

El cantante de regional mexicano reveló su estancia en Buenos Aires, donde se habría visto con la madre de su hija, Inti, luego de su boda con Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Nodal se separa de Ángela, ¿para estar junto a Cazzu en Argentina? Él comparte imágenes

Christian Nodal publicó las primeras imágenes de su estancia en Argentina, donde, se especula, se habría encontrado con Cazzu y su hija Inti, luego de su boda con Ángela Aguilar.

Este jueves 22 de agosto, el cantante compartió algunos vistazos de su estancia en San Juan, ciudad de Argentina a la que habría viajado sin la compañía de su esposa.

PUBLICIDAD

Aunque el cantante de regional mexicano no dio detalles de su estancia en el país en el que vive su hija Inti y su expareja, sí dejó entrever que, esta tarde, su avión había despegado hacia Puerto Rico.

“Puerto Rico, ya voy directo para allá. Los espero mañana… Los amo un chin**. Los espero en el Coliseo

Así confirmó Christian Nodal que viajó a Argentina.
Así confirmó Christian Nodal que viajó a Argentina.
Imagen Christian Nodal / Instagram

Más sobre Ángela Aguilar

Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”
0:57

Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar responde cuando le dicen "mal hijo" y "malagradecido" tras pleito familiar
0:51

Emiliano Aguilar responde cuando le dicen "mal hijo" y "malagradecido" tras pleito familiar

Univision Famosos
Ale Espinoza reacciona a video en el que acusan a Ángela Aguilar de presuntamente burlarse de ella
0:51

Ale Espinoza reacciona a video en el que acusan a Ángela Aguilar de presuntamente burlarse de ella

Univision Famosos
¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos
Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar
2 mins

Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar

Univision Famosos
Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”
1:00

Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”

Univision Famosos
Hermana de Pepe Aguilar manda demoledores mensajes a Emiliano: “Necesitas terapia urgente”
1:00

Hermana de Pepe Aguilar manda demoledores mensajes a Emiliano: “Necesitas terapia urgente”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar revela motivo por el que ya no habla con Ángela: dinero habría de por medio
1:00

Emiliano Aguilar revela motivo por el que ya no habla con Ángela: dinero habría de por medio

Univision Famosos
Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde
1:00

Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde

Univision Famosos
Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre
3 mins

Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre

Univision Famosos

Ángela Aguilar no lo habría acompañado en su encuentro con Cazzu

Casi al mismo tiempo en que Christian Nodal confirmaba su estancia en Argentina, Ángela Aguilar reveló que se encontraba con su familia.

Primero, compartió una fotografía con ‘Gordo’ -la fiel mascota de Pepe Aguilar- sobre sus piernas y luego reveló que se dirigía hacia Houston, donde su hermano Leonardo Aguilar tendría una presentación en solitario.

“Leonardo siempre me acompañaba a mis primeros shows y ahora me toca a mí acompañarlo”, compartió en Instagram.

Ángela Aguilar se encontraría en Los Ángeles con su familia.
Ángela Aguilar se encontraría en Los Ángeles con su familia.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Lo que se sabe del supuesto encuentro entre Nodal y Cazzu

El presentador Javier Ceriani reportó en ‘Chisme No Like’ que Christian Nodal se reunió con Cazzu y su hija Inti el pasado fin de semana en Argentina.

“Por primera vez, después de estar casado con Ángela Aguilar (…) Nodal pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, contó el 19 de agosto.

Además de asegurar que “todo está bien” entre ellos, el comunicador argentino informó que la visita del intérprete de ‘Adiós Amor’ habría sido para supervisar los trabajos que se realizan en el rancho que heredó a Cazzu tras su ruptura.

“No tardaremos en ver imágenes de él abrazando a Inti (…) Nodal pasó el domingo con Cazzu y con Inti (…) Confirmadísimo que Nodal viajó a ver a Inti y que se vio con Cazzu, y que todo está bien”, aseveró.

Video ¿Se parece a Inti? Salen a la luz fotos de Cazzu cuando era niña y surge debate sobre ella y Nodal
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalCazzuFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD