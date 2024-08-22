Nodal publica primeras fotos en Argentina: Ángela no lo habría acompañado en su encuentro con Cazzu

Video Nodal se separa de Ángela, ¿para estar junto a Cazzu en Argentina? Él comparte imágenes

Christian Nodal publicó las primeras imágenes de su estancia en Argentina, donde, se especula, se habría encontrado con Cazzu y su hija Inti, luego de su boda con Ángela Aguilar.

Este jueves 22 de agosto, el cantante compartió algunos vistazos de su estancia en San Juan, ciudad de Argentina a la que habría viajado sin la compañía de su esposa.

Aunque el cantante de regional mexicano no dio detalles de su estancia en el país en el que vive su hija Inti y su expareja, sí dejó entrever que, esta tarde, su avión había despegado hacia Puerto Rico.

“Puerto Rico, ya voy directo para allá. Los espero mañana… Los amo un chin**. Los espero en el Coliseo

Así confirmó Christian Nodal que viajó a Argentina. Imagen Christian Nodal / Instagram

Ángela Aguilar no lo habría acompañado en su encuentro con Cazzu

Casi al mismo tiempo en que Christian Nodal confirmaba su estancia en Argentina, Ángela Aguilar reveló que se encontraba con su familia.

Primero, compartió una fotografía con ‘Gordo’ -la fiel mascota de Pepe Aguilar- sobre sus piernas y luego reveló que se dirigía hacia Houston, donde su hermano Leonardo Aguilar tendría una presentación en solitario.

“Leonardo siempre me acompañaba a mis primeros shows y ahora me toca a mí acompañarlo”, compartió en Instagram.

Ángela Aguilar se encontraría en Los Ángeles con su familia. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Lo que se sabe del supuesto encuentro entre Nodal y Cazzu

El presentador Javier Ceriani reportó en ‘Chisme No Like’ que Christian Nodal se reunió con Cazzu y su hija Inti el pasado fin de semana en Argentina.

“Por primera vez, después de estar casado con Ángela Aguilar (…) Nodal pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, contó el 19 de agosto.

Además de asegurar que “todo está bien” entre ellos, el comunicador argentino informó que la visita del intérprete de ‘Adiós Amor’ habría sido para supervisar los trabajos que se realizan en el rancho que heredó a Cazzu tras su ruptura.

“No tardaremos en ver imágenes de él abrazando a Inti (…) Nodal pasó el domingo con Cazzu y con Inti (…) Confirmadísimo que Nodal viajó a ver a Inti y que se vio con Cazzu, y que todo está bien”, aseveró.