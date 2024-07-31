Jomari Goyso aclara si su amiga Ángela Aguilar está embarazada de Nodal: “¡Seguro…!”

Jomari Goyso, amigo de Ángela Aguilar, se pronunció acerca de los rumores de que la cantante estaría esperando a su primer hijo con Christian Nodal.

Luego de que el dúo se casara la tarde del pasado 24 de julio, periodistas como Maxine Woodside y René Franco especularon que lo habrían hecho porque pronto se convertirán en papás.

“Yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe (Aguilar) no le dijera que no”, dijo el comunicador en la emisión de ‘La Taquilla’ del 26 de julio, por ejemplo.

Las sospechas aumentaron luego de que la intérprete de ‘Qué agonía’ compartiera en sus historias de Instagram, el lunes 29: “Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo…”.

Finalmente, ‘Ventaneando’ difundió ayer un supuesto mensaje que Christian habría colocado en Facebook: “Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados 2/2025”.

Si bien el texto no aparece en la red social oficial del sonorense, bastó con que el programa lo sacara a la luz para que se conjeturara que él presuntamente se refería a un segundo retoño.

¿Ángela Aguilar está embarazada? Jomari Goyso responde

Ante toda la información, este miércoles 31 de julio Jomari Goyso rompió el silencio durante su participación en Despierta América.

“Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esa teoría, suéltenla ya”, afirmó tajantemente.

Al ser cuestionado sobre la supuesta misiva que Christian Nodal habría lanzado en las plataformas digitales, el experto en belleza opinó:

“¡Seguro que es una canción, por Dios! (…) Son artistas, tienen que poner cosas para vender música, sus conciertos”.

“Ellos no están generando la retórica de ‘tener hijos y no sé qué, no sé cuánto’, ellos tienen que poner cosas, como todos los artistas”, agregó.

Jomari Goyso dice que la boda de Nodal y Ángela Aguilar no fue “repentina”

Refiriéndose al enlace nupcial que Nodal y Ángela Aguilar celebraron a mes y medio de haber anunciado su noviazgo, Jomari Goyso refutó que haya sido imprevista.

“No fue una boda repentina, dejen de decir eso. La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina”, defendió.

“Fue una boda planeada y mucha gente la sabíamos, lo que pasa es que se mantuvo en secreto porque fue en familia. No fue una boda repentina, nadie tenía prisa”, defendió.

El presentador aseveró: “Cuando alguien dice ‘repentino’ es porque ha pasado algo y te tienes que casar, entonces ahí encaja el embarazo y no sé qué, y esto no es repentino”.

“No es así. Que la gente no entienda que alguien se puede enamorar rápidamente y se puede casar, lo entiendo”, comentó.