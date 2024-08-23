Ángela Aguilar

Fotos de Ángela delatarían por qué no acompañó a Nodal en aparente encuentro con Cazzu

El cantante de regional mexicano ventiló su estadía en Argentina a través de varias imágenes. El 19 de agosto, el presentador Javier Ceriani reportó que Nodal se habría encontrado con Cazzu y su hija Inti luego de su boda con Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar no habría acompañado a Christian Nodal en su aparente encuentro con Cazzu y su hija Inti en Argentina. La esposa del cantante parece haber delatado la razón a través de varias fotografías.

Casi al mismo tiempo en que su esposo confirmaba que se encontraba en Argentina, la hija de Pepe Aguilar compartió imágenes desde Los Ángeles, California, donde radica la dinastía Aguilar.

La intérprete de ‘Mis amigas las flores’ primero se dejó ver con ‘Gordo’, la fiel mascota de raza pug de Pepe Aguilar, sobre sus piernas y luego, reveló que se dirigía hacia Houston, Texas, donde su hermano, Leonardo Aguilar, tendría una presentación en solitario la noche del 22 de agosto.

“Leonardo siempre me acompañaba a mis primeros shows y ahora me toca a mí acompañarlo”, compartió la joven de 20 años.

Imagen Ángela Aguilar / Instagram

“Ya vamos pa’ Houston. Me siento feliz, me siento contento, preparado, nervioso y emocionado. Vamos a dar un buen show”, agregó él.

Posteriormente, Ángela Aguilar compartió más fotografías junto a su hermano Leonardo, así como algunas imágenes de su presentación en Houston.

Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Ángela Aguilar podría reencontrarse con Nodal en Puerto Rico

Según reportes del presentador argentino, Javier Ceriani, Christian Nodal se reunió con Cazzu y su hija Inti el pasado fin de semana en Argentina.

El comunicador mencionó que durante su estancia en Argentina habría estado supervisando los trabajos que se realizan en el rancho que supuestamente heredó a Cazzu tras su ruptura.

“No tardaremos en ver imágenes de él abrazando a Inti (…) Nodal pasó el domingo con Cazzu y con Inti (…) Confirmadísimo que Nodal viajó a ver a Inti y que se vio con Cazzu, y que todo está bien”, dijo en ‘Chisme No Like’, el 19 de agosto.

En este contexto, la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, señaló en su cuenta de Instagram que tras su encuentro con Cazzu en Argentina, Christian Nodal se reencontrará con Ángela Aguilar en Puerto, donde tiene programadas tres presentaciones este fin de semana.

