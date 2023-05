Roberto Palazuelos revela la preocupación que Andrés García tenía y acusa a su hijastro de robarle

"Cuando hizo el testamento, me dijo: 'Yo lo quiero hacer ahorita que estoy bien de mis facultades mentales, porque siento que ya no soy el mismo, me estoy perdiendo y por eso lo quiero hacer, quiero ser justo con todo el mundo y luego no vaya a cometer una tontería o algo'", detalló el 16 de mayo en la entrevista.