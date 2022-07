Andrés García retó a balazos a Roberto Palazuelos: explicó por qué se deterioró su relación

Andrés García ha acaparado los titulares de noticias en semanas recientes, luego de que fuera hospitalizado el pasado 6 de julio.

Según dio a conocer el protagonista de ‘El privilegio de amar’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX), una caída fue lo que lo llevó al nosocomio, pero ese no es el único problema de salud que tiene.

Además, quien fue galán del cine de oro mexicano padece cirrosis y hasta ha llegado a pensar en quitarse la vida.

En medio de esta difícil situación, el actor también se ha enfrentado públicamente con sus hijos, especialmente, Andrea García, a quien negó como su descendiente.

Ahora, el histrión se deshizo en insultos hacia Roberto Palazuelos y hasta lo retó a un duelo.

Andrés García insultó a Roberto Palazuelos y lo retó a un duelo a balazos

Hay que recordar que Andrés García fue como un padre para el actor de 'Muchachitas' (telenovela que puedes ver completamente gratis en ViX) e, incluso, lo llegó a nombrar heredero de la mayoría sus bienes (aunque ha cambiado de opinión en más de una ocasión).

Sin embargo, en años recientes, esta relación se ha visto mermada. Según explicó el actor de 81 años en la emisión de ‘De primera mano’ este 25 de julio’, esto se debió a que:

“Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que traigo, se pone a decir p.. de mí”.



Andrés García también relató que Roberto Palazuelos:

“Amenazó a mi familia, amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso (...) se lo dijo a uno de mis hijos, por una p… que no interpretó bien”.



No obstante, no detalló cuándo se dio esta supuesta intimidación.



De igual manera, el protagonista de ‘Los juniors’ aseguró que ‘El Diamante Negro’ solo se ha colgado de su nombre “para hacerse publicidad”.

Sin embargo, el momento más ríspido de la conversación llegó cuando el primer actor retó a quien alguna vez consideró como su hijo a un duelo a balazos”.

“Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres (...) 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero”.



Además, el primer actor se expresó con insultos del también abogado y empresario.