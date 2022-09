Andrés García arremete contra su hijo en medio de su crisis de salud: "A Leonardo le vale m..."

“Andrea no me ha escrito, pero aparte, Andrés me pidió que la bloqueara no quiere hablar con ella. Es muy complejo, no ha sido una constante en la vida de Andrés, el teléfono mío siempre lo tuvo, el WhatsApp siempre lo tuvo, el teléfono de su papa siempre lo tuvo y la dirección la tiene, entonces siempre su papá estuvo ahí”, señaló Margarita a ‘Ventaneando’.