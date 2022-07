Leonardo García habla del distanciamiento entre su padre Andrés y su hermana: "Andrea es buena onda"

"Me estoy enterando de eso, no sé ni qué está pasando sinceramente […] Andrea es buena onda, no sé qué pasó, qué chisme haya por ahí, algo me comentaron", dijo en un encuentro con la prensa este 14 de julio a las afueras de la iglesia en donde le dieron el último adiós a Susana Dosamantes, a quien quería como una tía.