Andrés García ya escogió la canción para su funeral: Germán Lizárraga se la cantó en su casa

Tras ser diagnosticado con cirrosis y padecer varios problemas de salud, como caídas, Andrés García ha compartido en su canal de YouTube un poco sobre cómo lidia con estas afecciones, así como reflexiones sobre la vida.

En este sentido, hace dos meses, en el programa 72 de 'Andrés García TV', el actor de 'El privilegio de amar' dio detalles sobre cómo quiere ser despedido.

Andrés García contó qué canción quiere que reproduzcan en su funeral



En una sesión de preguntas y respuestas en su canal de YouTube, el actor de 'Los Juniors' fue cuestionado sobre qué canción le gustaría que sonara en su funeral.

“Los Casquillos de mi cuerno”, contestó Andrés.



García advirtió que su esposa Margarita se sabe la canción y le pidió que la cantara. En su lugar, Margarita simplemente expresó que la versión que les gusta es la de Germán Lizárraga y la banda las Estrellas de Sinaloa.

Su esposa también reprodujo las primeras estrofas de este corrido en donde se habla sobre la muerte.

“Yo no quisiera morirme. Pero eso a todos nos pasa. Por eso cuando me muera. Que me velen en mi casa. No me anden con papelitos. Y entiérrenme con la banda”.

La última voluntad de Andrés García fue escuchada nada menos que por los intérpretes de esta canción que sorprendieron al actor de 81 años con una presentación de sus canciones, entre ellas, la de ‘Casquillos de mi cuerno’ en su casa en Acapulco.

El 6 de octubre de 2022, el actor dominicano compartió en sus redes sociales la convivencia que tuvo con Germán Lizárraga y la banda las Estrellas de Sinaloa, en donde la música, las sonrisas y los buenos momentos fueron protagonistas.

"La verdad que estamos encantadísimos, muy orgullosos de estar aquí contigo Andrés. Es un compromiso que hicimos hace unos días cuando supimos que a ti te gustaba una canción que nosotros grabamos hace un tiempo que se llama ‘Casquillos de mi cuerno’”, comentó Germán.

Andrés García contó cómo quiere que sea su despedida



Más allá que su deseo sea que la canción ‘Casquillos de mi cuerno’ suene en su último adiós, el actor también reveló en el programa 72 de su canal de YouTube que le gustaría que fuera una despedida tranquila y que lo enterraran en su playa.

Su esposa Margarita le comentó que no está permitido y García replicó “A mi se me permite todo”. Sin embargo, después aceptó la idea de su esposa de ser cremado y que sus cenizas se repartieran en la playa.

“Bueno, entonces las cenizas que las tiren ahí, con las de mi mamá y mi papá”.



Anteriormente, en su programa 71, García había confesado dos formas en la que le gustaría ser despedido: cremado o con una experiencia en medio del mar.

“Nos conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”.



Sin embargo, Margarita le dijo que “no es vikingo”, por lo que no puede tener un funeral así e igualmente le explicó que no está permitido.