Andrea Legarreta reacciona al supuesto beso de Erik Rubín con otro hombre

"En ese momento en particular, yo estaba cantando el coro y estaba cantando, no sé qué estaba bailando y cuando se me olvidó que me tocaba cantar con él, entonces salgo y voy con él, llego con él sin micrófono, entonces pues me toca cantar a mí y yo no traía el micrófono y Erik lo que hizo fue protegerme; de plano me reí con él, nos abrazamos y ya, se ve muy tentadora la situación, pero... no (hubo beso)", compartió al show de TV Azteca.