Andrea Legarreta publica mensaje para pedir ayuda y preocupa a fans

Video Erik Rubín hace nueva y triste confesión sobre su divorcio con Andrea Legarreta: “Es un proceso doloroso”

Andrea Legarreta enfrentó fuertes pérdidas en los últimos meses. Primero murió su mamá, doña Chabelita, el 30 de julio de 2023 y el 6 de enero pasado enfrentó la partida de Amparo Rubín, tía de su esposo Erik Rubín.

Tras sufrir esas irreparables pérdidas, la conductora de Hoy desató preocupación entre sus seguidores de Instagram, quienes se percataron del mensaje que publicó la presentadora.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la mamá de Mía y Nina Rubín Legarreta compartió una fotografía, en la cual solicita ayuda para encontrar donadores de sangre y apoyar así a una paciente del Centro Médico ABC.

“Urgen donadores de sangre y plaquetas de cualquier grupo sanguíneo para la paciente Natalia González Garza, que se encuentra en terapia intensiva del Centro Médico ABC campus Observatorio”, se puede leer en la publicación del pasado 15 de enero.

¿Por qué Andrea Legarreta está pidiendo ayuda?

Algunos usuarios se alarmaron con el mensaje de la conductora de Hoy, pues creyeron que se trataba de un familiar o amigo cercano de Andrea Legarreta, quien no dio más detalles del posteo.

Sin embargo, la publicación original fue compartida por la prima de la presentadora, Valentina Martínez, quien en su perfil personal volvió a pedir ayuda para la paciente Natalia González.

Aunque no detalló qué parentesco tiene con la enferma, tanto Martínez como la presentadora dejaron ver su preocupación ante el estado de salud de su allegado.