Andrea Legarreta Andrea Legarreta confirma romance ¿con ahijado de famoso periodista?: “Estoy feliz y estoy ilusionada” La presentadora de Hoy se mostró contenta e ilusionada por su nueva relación a tres años de anunciar su divorcio del cantante, Erik Rubín. “De pronto la vida te sorprende”, admitió tras confirmar su nueva relación.



Andrea Legarreta confirmó su nueva relación a tres años de anunciar su divorcio del cantante, Erik Rubín.

La presentadora de Hoy reconoció ante las cámaras de Televisa Espectáculos que luego de tres años soltera se había dado una nueva oportunidad en el amor con un hombre que describió como “un caballero”.

“Es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años. Se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, super educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia y es bonito, por eso éramos tan amigos, somos muy amigos”, contó el 14 de enero.

Sobre cómo surgió el flechazo, Andrea Legarreta reconoció que fue en “una época de mucha tristeza” que la vida misma la sorprendió. Incluso, admitió que no se “animaba” a dar el siguiente paso con él.

“De pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz. Y no, no me animaba hasta que, de pronto… no pensaba en eso… tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende… y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”, aseguró.

“Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce… lo que a mí me gusta es eso, el amor tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”, dijo.

Por último, Andrea Legarreta reconoció que “es muy bonito” el momento del enamoramiento y, aunque no quiso mencionar quién es su galán, aseguró que su nombre “ya lo han dicho mucho”.

¿Quién es el novio de Andrea Legarreta?

Andrea Legarrea no reveló el nombre de su novio a Televisa Espectáculos. Sin embargo, durante la emisión del programa Hoy, del martes 13 de enero, los compañeros de la presentadora avivaron rumores sobre que se trataría de Luis Carlos Origel.

El ahijado del periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel estuvo como invitado en el show, donde, en una de las dinámicas hizo equipo con Andrea. Aunque ambos se mostraron sonrientes y muy cercanos en todo momento, fueron Galilea Montijo, Arath de la Torre y Tania Rincón, quienes avivaron los rumores al gritar al final del juego: “Ella ya ganó” al mismo tiempo en que Andrea y Luis Carlos se abrazaban.

Este instante también fue compartido por Andrea Legarreta en sus historias de Instagram. Su publicación estuvo acompañada la frase “No dimos una” y varios emojis riendo y ojos de corazón.