Andrea Legarreta

¿Quién es Luis Carlos Origel, el novio de Andrea Legarreta?

Este miércoles 14 de enero, la presentadora hizo pública su relación con Luis Carlos Origel, ahijado del periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel, quien es 13 años menor que ella.

Univision picture
Por:Univision
Video Andrea Legarreta confirma noviazgo con sobrino de famoso periodista: “Estoy ilusionada”

Andrea Legarreta hizo pública su relación con el coach de fitness, Luis Carlos Origel, el 14 de enero durante una entrevista con Televisa Espectáculos.

“Como dicen, lo que se ve, no se juzga, es más que evidente… y bueno, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años”, declaró tras ser cuestionada por su romance.

De pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz. Y no, no me animaba hasta que, de pronto… no pensaba en eso… tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende… y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”, aseguró.

¿Quién es el novio de Andrea Legarreta?

Andrea Legarrea no reveló el nombre de su novio a Televisa Espectáculos. Sin embargo, ha dado pistas en redes sociales de que se trata de Luis Carlos Origel.

Según información de N+, Luis Carlos Origel es originario de León, Guanajuato, tiene 41 años, y es ahijado del periodista mexicano Juan José ‘Pepillo’ Origel.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel.
Imagen Andrea Legarreta / Instagram


Sus inicios habrían sido en el deporte, primero como futbolista y luego como coach fitness. Esta última actividad lo llevó a colaborar, desde 2017, en el programa Hoy, y, desde diciembre pasado, en Expreso de la Mañana, donde comparte consejos saludables.

Luis Carlos Origiel, además de modelo, también es presentador. En septiembre de 2025 se graduó como conductor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Andrea Legarreta y Luis Carlos se conocen desde “muchos años” atrás, pero desde a hace poco su relación se volvió más cercana y sólida, tal como la misma presentadora lo ha mostrado en Instagram, donde ha dejado ver que su galán ya convive con sus hijas y con su exesposo, Erik Rubín.

Luis Carlos pasó Navidad junto a la familia de Andrea Legarreta.
Imagen Andrea Legarreta / Instagram


Andrea Legarreta no ha revelado el nombre de su novio, pero ha reaccionado positivamente a las publicaciones de Instagram, de medios como la revista Quién, que la relacionan sentimentalmente con el coach fitness.

