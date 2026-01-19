Andrea Legarreta Andrea Legarreta y su novio: Luis Carlos Origel revela cómo inició su historia de amor, ¡fue como de telenovela! Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel hicieron pública su relación el 14 de enero. La presentadora de Hoy se encuentra “muy ilusionada” con el noviazgo que mantiene con el sobrino del periodista ‘Pepillo’ Origel.



Video Hija de Andrea Legarreta reacciona a romance de su madre con sobrino de Pepillo Origel

Andrea Legarreta confirmó su relación con Luis Carlos Origel el 14 de enero durante una entrevista con Televisa Espectáculos. Aunque la presentadora no dio detalles sobre cómo se conocieron, el sobrino de ‘Pepillo’ Origel lo reveló hace seis años.

Según contó el coach fitness a la revista TVyNovelas en 2020, su primer encuentro con la presentadora de Hoy fue “en un centro comercial al sur de la Ciudad de México”.

“Ella iba caminando y se le cayeron unos papeles, fue muy chistosa la historia”, contó Luis Carlos Origel a la publicación.

“Yo recogí los papeles para dárselos a la mujer que se le habían caído, sin saber que era Andrea Legarreta. Cuando la vi, pues claro que la ubiqué y le comenté: ‘yo soy sobrino de ‘Pepillo’ y me dijo: ‘¿cómo crees?, hay que mandarle una foto de que nos encontramos’ y se la mandamos”, continúo.

De acuerdo con el ahora colaborador de ‘Expreso de la Mañana’, de N+, ese encuentro fue el inicio de una amistad con Andrea Legarreta, quien luego lo invitó a participar en ‘Commando Studio’ como instructor fitness.

“Empecé a seguir a Andrea en redes sociales y ella empezó a ver todo lo que yo hacía, empezamos a tener una relación muy padre. Me invitó a una premier de sus hijas, conocí a Erik (Rubín) y me invitaron al proyecto de ‘Commando Studio’”, precisó.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel en 2018. Imagen Luis Carlos Origel / Instagram



Mientras que en una entrevista con la revista TVNotas, Luis Carlos Origel resaltó en 2018 que tenía “año y medio” de conocer a Andrea y que, en ese momento, se encontraba dando “clases todos los días en todas las sucursales” que tanto la presentadora como el exTimbiriche tenían de su línea de gimnasios.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel nació en julio de 1991, tiene 34 años, es sobrino ahijado del periodista mexicano Juan José ‘Pepillo’ Origel y, según refiere N+, es originario de León, Guanajuato, México.

Origel estudió la carrera de Administración de Negocios. Hizo una carrera como futbolista y luego como coach fitness. Sin embargo, desde septiembre de 2025 se graduó como conductor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Andrea Legarreta confirma romance

Andrea Legarreta y Luis Carlos se conocen desde “muchos años” atrás, pero desde a hace poco su relación se transformó, tal como la misma presentadora lo compartió a Televisa Espectáculos.

“Como dicen, lo que se ve, no se juzga, es más que evidente… y bueno, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años”, declaró tras ser cuestionada por su romance.

Luis Carlos Origel sorprende al publicar fotos con Andrea Legarreta. Imagen Luis Carlos Origel / Instagram