Andrea Legarreta Andrea Legarreta revela cómo reaccionó su exesposo Erik Rubín a su nueva relación: ¿y sus hijas? La presentadora reveló qué le dijo el cantante tras enterarse de que Luis Carlos Origel es su pareja. Los actores sostienen una amistad con el ‘influencer’ desde hace muchos años.



Andrea Legarreta habló de lo que piensan su exesposo, Erik Rubín, y sus hijas, Mía y Nina, sobre su nuevo novio, Luis Carlos Origel.

La presentadora de Hoy, de 54 años, confirmó este 14 de enero que se está dando una oportunidad en el amor con el ‘influencer’, de 41, quien ya era su amigo de hace tiempo.

“De pronto pues... como que algo se movió ahí y ya. Pero sí, estoy muy feliz”, dijo a Televisa Espectáculos sobre el romance.

Andrea Legarreta comparte qué opinan su ex e hijas de su novio

Ahondando un poco al respecto de su relación con Luis Carlos Origel, Andrea Legarreta compartió cómo reaccionó Erik Rubín, de quien se separó tras 22 años de casados en 2023.

“Me dijo: ‘No sabes el gusto que me da’, porque… algo que al final, él y yo somos familia, y nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona”, contó al reportero Eden Dorantes.

“Me decía: ‘Yo, lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble, yo lo adoro’. Ha sido muy bonito, su reacción y la de todos, mi familia”, agregó.

La actriz recalcó que tanto ella como Erik mantienen una amistad con Luis Carlos “desde hace años”, por lo que el cantante “quiere” al creador de contenido.

En cuanto a lo que sienten Mía y Nina por Origel, Legarreta aseveró que “lo adoran” y que “están muy felices” por su idilio.

Andrea Legarreta habla de andar con alguien más chico

En esta misma oportunidad, una colaboradora de Imagen Televisión le cuestionó a Andrea Legarreta si le “hizo caso” a Galilea Montijo “de andar con alguien más chico”.

“No, realmente no es como que le haya echo caso, es que sucedió, pues. No sé, eso es muy bonito, la vida me ha dado un regalo muy bonito, es una gran persona y es lo único que yo quería”, respondió.

Ella confesó que anteriormente no consideraba salir con un hombre menor que ella: “Como mujer yo tenía mis ideas de, pues alguien más joven, yo no”.