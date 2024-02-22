Andrea Legarreta está de luto y se despide con una promesa: "Nos volveremos a encontrar"

Video Andrea Legarreta comparte video de la última vez que vio con vida a su mamá: presentía la despedida

Andrea Legarreta ha enfrentado pérdidas en los últimos meses y este 21 de febrero compartió en redes sociales que está de luto ante la repentina muerte de un ser querido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Hoy publicó una emotiva historia en la que dio a conocer que su amiga y estilista de TelevisaUnivision, Perla Falcón, perdió la vida ante el cáncer.

Con una foto en la que aparecen ambas, Andrea Legarreta le dijo adiós a 'Perlita', como le decían de cariño, y le hizo una promesa tras su muerte.

“ Algún día nos volveremos a encontrar y me harás todos los hermosos peinados que me hacías, tendremos más pláticas profundas y reconfortantes, cantaremos y nos reíremos muchísimo como lo hacíamos. Se me rompe el corazón, mi adorada amiga 'Perlita'. Te voy a extrañar mucho, vuela alto mi reina, te guardo en mi corazón”, precisó la presentadora.

Andrea Legarreta llora en Hoy al decirle adiós a su amiga

Horas después de destapar el luto que enfrentaba, Andrea Legarreta junto a Andrea Escalona, Paul Stanley, Arath de la Torre y el resto de estilistas de TelevisaUnivision despidieron a 'Perlita' en el programa Hoy.

Los conductores le dijeron adiós con flores blancas, mientras la mamá de Mía y Nina Rubín Legarreta externaba, entre lágrimas, la gran falta que les hará la peinadora, quien destacó era parte de la familia.

“Hoy despedimos con mucho amor a una compañera hermosa, una compañera que pasó de ser nuestra peinadora a ser familia, en la familia de Hoy estamos de luto porque 'Perlita', una mujer hermosa, chambeadora, luchona, después de haber estado varios meses en una batalla contra el cáncer, decidió volar”, comentó.

Andrea Legarreta, quien en enero enfrentó la muerte de su exsuegra, Amparo Rubín, y en julio pasado le dijo adiós a su mamá, doña Isabel Martínez, externó su pésame a la familia de 'Perlita' y detalló lo mucho que la extrañarán.

“Ya está en el cielo con su mamá y su hermano, para nosotros es muy doloroso. Vamos a extrañar mucho a 'Perlita', honramos tu vida, te agradecemos momentos felices y risas. Todas tus compañeras y nosotros te vamos a extrañar muchísimo, te vamos a extrañar muchísimo, abrazamos a tus hijos, a tu esposo, a tu papi, lo sentimos muchísimo”, sentenció.