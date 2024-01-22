Integrante de Hoy sufre dolorosa pérdida: “El cáncer es muy fuerte”

Video Andrea Legarreta compartió que su mamá 'la visitó' a casi un mes de su muerte

Enrique ‘El Capi’ Albores está de luto. El integrante del programa ‘Hoy’ dio a conocer el fallecimiento de su mamá, Gracia Aguirre Delgado, quien perdió la vida el pasado 20 de enero a causa de cáncer.

El presentador de la sección de ‘El Clima’ compartió con el público y sus compañeros de ‘Hoy’ que fue hace 11 años y medio cuando su mamá fue diagnosticada con la misma enfermedad que le quitó la vida a su papá, sin especificar su tipo.

PUBLICIDAD

“Estoy muy contento porque vivió conmigo los últimos 15 años. La cuidé, pero el cáncer es muy fuerte. Mi padre murió de cáncer y cuando a mi papá se lo descubrieron, duró dos meses y cuando supe que el cáncer de mi madre era el mismo, yo tomé la decisión de no decírselo y no hacerle nada”, contó en la emisión de este 22 de enero.

Muere la mamá de Enrique 'El Capi' Albores. Imagen Programa Hoy / TelevisaUnivision

Su mamá nunca supo que estaba enferma de cáncer

Entre lágrimas, El ‘Capi’ Albores confesó a Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Paul Stanley y Tania Rincón que los últimos 6 meses de vida de su mamá fueron los más difíciles.

“Vivió 11 años y medio con cáncer, un cáncer fuerte. Pero mi madre nunca supo que lo tenía y esos 11 años los vivió plenamente, muy bien. Pero los últimos 6 meses fueron muy complicados, sobre todo, el último mes. Ya descansó. Estoy tranquilo y voy a decir algo que es una locura pero estoy contento porque se fue contenta y está bien, sé que está bien”, añadió.

Enrique Albores también agradeció las muestras de cariño de sus compañeros de ‘Hoy’, quienes, dijo, lo cobijaron durante los últimos meses.

“No tienen idea cuánto me reconfortan ustedes. El amor que siento en este programa, el abrazo diario durante todo este proceso de mi madre. El estar aquí fue muy padre para mí porque sentí mucho cobijo. Siempre lo he sentido”, declaró.

Conductores de 'Hoy' lamentan la muerte de la mamá de su compañero. Imagen Programa Hoy / TelevisaUnivision



Por último, ‘El Capi’ resaltó que la sección favorita de su mamá era la del Clima, por lo que le dedicaría su baile de este lunes.