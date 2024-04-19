Andrea Legarreta se espanta por peculiar plan de Mía Rubín y su novio: "Lo quería matar"

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Mía Rubín Legarreta provocó risas por la anécdota que contó y es que reveló que su novio provocó tremendo susto de Andrea Legarreta.

En un video de su cuenta de TikTok, la primogénita de la conductora de Hoy detalló que el torero organizó una intrépida cita, que era lanzarse de paracaídas y que jamás imaginaron cómo reaccionaría su mamá.

“Una vez me llevó a saltar de paracaídas, mi mamá lo quería matar”, dijo.

Mía Rubín mencionó que desde ese momento su mamá es más precavida y siempre le pregunta sobre sus citas con Tarik, bromeando con que un día la podría hacer “saltar de la Torre Eiffel”.

“Ya hubo una vez que me dijo mi mamá ‘¿qué van a hacer?’ y le dije ‘no tengo idea’, me contestó ‘nada más con que no te salga con que van a saltar de la Torre Eiffel’, sí sería capaz”, comentó.

La cantante detalló que sus citas “siempre son una sorpresa”, hecho que "le gusta".

“Todavía no sé qué vamos a hacer, la verdad es que siempre es una sorpresa con él y eso me gusta mucho”, expresó.

Hija de Andrea Legarreta habla de su noviazgo a distancia

En la misma grabación de TikTok, la joven se sinceró sobre su relación a distancia y cómo ella y su novio tratan de mantenerla.

“ Mi novio y yo tenemos una relación a distancia, él vive en Querétaro y yo vivo en Ciudad de México, entonces cuando nos vemos es bien especial porque lo disfrutamos al máximo, por eso para mí es bien divertido porque luego no sé a dónde vamos a ir o qué vamos a hacer… Intentamos cada fin o cada dos semanas vernos, a veces yo voy a allá y a veces él viene acá”.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín también recordó que los cupidos de su noviazgo fueron sus suegros y su papá, asegurando que su "suegra ya le había echado el ojo".

“Resulta que mis suegros y mi papá, hicieron un plan con maña, por que ellos querían que nos conociéramos desde hace muchísimo, ya me había echado el ojo mi suegra y entonces en el cumpleaños de mi papá hicieron plan con maña para que nos conocieramos, y bueno, el resto es historia”.