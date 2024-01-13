Andrea Legarreta

Andrea Legarreta hace fuerte denuncia y pide a fans que "tengan cuidado"

La conductora de Hoy reveló que su hermano y su compañera Martha Figueroa también fueron víctimas de la misma situación.

Por:
Univision


Andrea Legarreta sorprendió a sus más de seis millones de seguidores en Instagram al hacer una fuerte denuncia a través de sus historias.

La conductora de Hoy compartió una grabación en la que reveló que la tarde del 11 de enero fue víctima de la delincuencia, cuando intentaron hackear su WhatsApp.

"Les quiero comentar que hace unos minutos trataron de hackear mi WhatsApp, entonces les quiero contar cómo fue y por qué no lo lograron, porque tengo la verificación de dos pasos", detalló.

¿Cómo intentaron hackear a Andrea Legarreta?

La mamá de Mía y Nina Rubín narró en el video que en un inicio le hicieron creer que le entregarían un paquete, por lo que le pidieron un código que le mandarían.

"En una llamada, un tipo de disque paquetería me dijo que me quería entregar mi paquete, lo peor del caso es que sí había pedido un paquete, entonces que checara en mi mail si tenía un código que me enviaron. Le dije 'no me llegó nada', después me dice 'este número recibe WhatsApp', le dije que sí, me dijo 'cheque el número que le van a mandar y me lo dicta'", comentó.

Andrea Legarreta confió por completo en el sujeto de la llamada y siguió las instrucciones, hasta que "algo se le hizo sospechoso".

Su instinto la hizo colgar y logró darse cuenta que se trataba de una estafa, revelando cómo hizo para recuperar su cuenta.

"Le dicto el número que me enviaron, me lo vuelve a preguntar y en ese momento se me hizo sospechoso, colgué la llamada, checo y mi WhatsApp se estaba reiniciando, vuelvo a pedir el código de verificación y de esa manera fue que lo recupere", afirmó.

La conductora señaló que no fue la única, pues horas después se enteró que su hermano, Martha Figueroa y la productora Andrea Rodríguez también recibieron llamadas similares.

Ante el apogeo de las estafas telefónicas, Legarreta pidió a sus fans que tuvieran cuidado y no caigan.

"Tengan cuidado… Los hackers están con todo, ayer a seis personas distintas y conocidas… Están buscando la manera de hackear cuentas, tengan cuidado, no caigan.

Me dicen 'le hablamos de paquetería' y ahí va, pero bueno no caí… Están con todo, yo creo que tuvieron muchos gastos los pillos en Navidad", precisó en el programa Hoy.

