Andrea Legarreta conmueve al publicar fotos de su sobrino fallecido: "Besos hasta el cielo"

Video Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

Hace un mes, el 22 de marzo, Andrea Legarreta y su familia sufrieron la muerte de su sobrino Mateo, luego de que el adolescente sufriera un accidente en moto que le provocó una fuerte lesión cerebral y una hemorragia, manteniéndolo hospitalizado por un par de días.

El estado de salud del joven era grave y pese a que lo sometieron a una cirugía, perdió la vida dos días después del incidente y tras su partida, su mamá Valentina Martínez reveló que donaron sus órganos.

PUBLICIDAD

Ahora, la conductora de Hoy compartió nuevas fotografías de su ahijado, las cuales acompañó con un emotivo mensaje, en el que destacó lo mucho que lo extrañan.

Andrea Legarreta hace promesa a su sobrino

En la publicación, Andrea Legarreta recordó la pasión que sentía Mateo por las carreras de motos y en la descripción que colocó, detalló que estas semanas sin él han sido “durísimas”, pero también "hermosas".

“Mateo amado… Chiquito lindo… Un mes en el paraíso... Aquí en nuestro plano, es durísimo, pero increíblemente, también es hermoso. El dolor de extrañar a quien amas y las lágrimas, se entrelazan divinamente con los más dulces recuerdos y así, su presencia se hace eterna.”, precisó.

La conductora de Hoy también agradeció los momentos que pasaron juntos y mientras le "mandaba besos hasta el cielo", prometió que seguirá apoyando a su prima Valentina, a su sobrino Jero y Homero, papá de Mateo, hasta el día que todos se reunan nuevamente con Mateo.

“Amor lleno de agradecimiento por su existencia y la vida compartida... Besos y bendiciones hasta el cielo amorcito. Aquí abrazamos a tus amores por ti. Hasta que llegue la hora de cada uno para reencontrarnos”, expresó en su cuenta de Instagram.

Andrea Legarreta recuerda a su sobrino fallecido con estas fotos Imagen Instagram Andrea Legarreta



La mamá de Mía y Nina Rubín Legarreta acompañó su emotivo posteo con varios hashtag, en los que precisó que su sobrino siempre estará con ellos y que ya es un amor infinito.

En cuestión de horas, la publicación generó toda clase de reacciones; mientras algunos famosos como Chano Jurado y Mariana Garza le dedicaron emojis en forma de corazón, otros decidieron escribirle mensajes de apoyo.

PUBLICIDAD

Una de las primeras en hacerlo fue Paty Manterola, quien comentó: “Te abrazo amiga linda”. Sofía Villalobos, gran amiga de Andrea Legarreta se solidarizó con ella y con Valentina Martínez, prima de la conductora.

“Te amo y te abrazo muy fuerte y a mi querida Valentina y a su familia”, indicó en el hilo de comentarios.