Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a su mamá: es el primer Día de las Madres tras su muerte

Video Andrea Legarreta compartió que su mamá 'la visitó' a casi un mes de su muerte

Andrea Legarreta está viviendo por primera vez un Día de las Madres sin su mamá, la señora Isabel Martínez, quien falleció en julio de 2023.

En esta fecha especial, que en México se celebra este 10 de mayo, la presentadora honró a su progenitora con emotivas palabras.

Andrea Legarreta agradecida con su mamá

Andrea Legarreta publicó en su cuenta de Instagram un ‘post’ en el que incluyó una fotografía que muestra a doña Isabel dándole un beso en la mejilla.

Acompañó la postal con un extenso y conmovedor mensaje: “Mi primer Día de la Madre sin ti mi reina hermosa, mi ‘Chabelita’ amada. ¡La mejor mamá!”.

“Yo aquí pensándote y recordándote como siempre. ¡Orgullosa y agradecida de ser tu hija! Agradeciendo tanto amor y vida compartida, tus apapachos y caricias, tus consejos”, dijo.

La también actriz aseveró que los instantes que compartió con Martínez “se quedan grabados en la memoria del corazón eternamente”.

Además, aprovechó para enaltecer la labor que hizo la señora Isabel: “Gracias por todo lo que en vida hiciste para mis hermanos y para mí. ¡Lo hiciste muy bien, mi amor! ¡Gracias por ser mi ejemplo de entrega y dulzura!”.

Legarreta confesó que aunque su madre ya no está presente físicamente, sigue “haciendo” cosas por todos sus seres queridos.

“Te tengo todos los días de mil maneras y me faltas todos los días de mil maneras. ¡Uf! Lo que daría por un abrazo apretado, amorcito. Te dedico mis días y siento tu amor, tus consejos y porras”, externó.

“Desde aquí te mando un abrazo fuerte y apretado con un millón de besos hasta el cielo, de esos abrazos en los que decías te quedabas con mi esencia. ¿Sabes? La que se quedó con tu esencia fui yo, ¡vives en mí!”, agregó.

Para concluir su misiva, Andrea anotó dirigiéndose a Martínez: “¡Te amo, te amo, te amo, que no se te olvide nunca! Estoy orgullosa de ser tu hija”.

Andrea Legarreta recordó a su mamá en este Día de las Madres. Imagen Andrea Legarreta/Instagram

De acuerdo con lo revelado por la propia artista durante una emisión de su programa Hoy, doña Isabel tuvo “muchos años fibromialgia”, enfermedad que mermó su salud.

Andrea Legarreta feliz de ser mamá de Mía y Nina

Si bien por un lado Andrea Legarreta extraña a su mamá este Día de las Madres, también reveló que está contenta por ser una y tener a su lado a Mía y Nina.

En otra publicación independiente, ella expresó su sentir por sus retoños: “(Son un) sueño hecho realidad, mejor de lo que pude haber imaginado. ¡Gracias por ser mis hijas!”.

“Estoy muy orgullosa de ustedes, de las maravillosas jovencitas en las que se han convertido y agradezco su dulce existencia cada segundo de mi vida”, indicó.

Andrea Legarreta escribió un mensaje para sus hijas. Imagen Andrea Legarreta/Instagram

La conductora externó los buenos deseos que tiene para las adolescentes, a quienes comparte con su exesposo Erik Rubín, y les aseveró: “Las amo infinito, amores lindos. ¡Soy muy feliz de ser su mamá!”.