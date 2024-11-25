Hijos de Anahí y Dulce María protagonizan tierno momento: su foto ventilaría esto

Video Anahí rompe el silencio sobre el supuesto desfalco en gira de RBD

Hijos de Anahí y Dulce María protagonizaron un tierno momento en medio del distanciamiento que habría entre los integrantes de RBD desde principios de 2024 a causa del desfalco millonario que sufrieron por parte de su exmánager, Guillermo Rosas.

El sábado 23 de noviembre, Anahí compartió una fotografía de sus hijos, Manuel y Emiliano, junto a María Paula, a quien acompañaron en el festejo de su cumpleaños 4.

Aunque la actriz no dio detalles del encuentro entre los pequeños y únicamente acompañó su publicación de varios emojis en forma de corazón, sí dejó entrever que su amistad con Dulce María estaría más sólida que nunca.

Así posaron los hijos de Anahí y Dulce María. Imagen Anahí / Instagram

Lo que habría detrás de la foto de los hijos de Anahí y Dulce María

Los rumores de un posible distanciamiento entre los integrantes de RBD con Anahí comenzaron en marzo pasado, cuando la investigadora de ¿Quién es la Máscara? no acudió al bautizo de Lía, hija de Maite Perroni.

Estos rumores se intensificaron en mayo, cuando Anahí felicitó públicamente a Guillermo Rosas, el mánager de RBD acusado de un desfalco millonario por la gira ‘Soy Rebelde Tour’.

Aunque la cantante aclaró que su mensaje solo tenía como objetivo externar que en su “corazón no hay resentimientos”, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Dulce María hicieron evidente que su relación con ella estaba “fracturada”. Incluso, en algunas entrevistas declararon que su vínculo con Anahí “no estaba bien”.

“No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo eso. El saber que ella siempre ha estado conmigo cuando la necesité, así como yo he estado con ella cuando ella me ha necesitado y lo sabe, ese cariño y ese agradecimiento siempre va a existir, pero también es muy importante de pronto decir esto es lo que yo opino, lo que yo pienso", externó en su momento Christian en entrevista con ‘De primera mano’ en agosto.

Durante el proceso legal que enfrentaron los RBD contra Guillermo Rosas, los nombres de Anahí y Dulce María dejaron de aparecer en las demandas. Sin embargo, Chávez explicó que esto se debía a que la demanda debía realizarla su empresa Singh Singh & Trauben Llp y no ellos como personas.

Al concluir el proceso legal contra Guillermo Rosas, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se han dejado ver juntos en distintas ocasiones, mientras que Anahí y Dulce María han hecho apariciones en solitario.