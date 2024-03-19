Anahí

La razón por la que Anahí no habría ido al bautizo de la hija de Maite Perroni

Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el bautizo de Lía el pasado fin de semana. La ausencia de Anahí generó rumores de distanciamiento entre ellos.

Video Así se ve Lía, la hija de Maite Perroni, a punto de cumplir un año: este fue su bautizo

El pasado fin de semana, Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el bautizo de su hija Lía, evento que reunió a los integrantes de RBD, a excepción de Anahí.

¿Por qué Anahí no asistió al bautizo?

Días antes del bautizo de Lía, Anahí compartió imágenes de su viaje a Estados Unidos con su familia. Según sus publicaciones, la cantante se encontraría en Beverly Hills desde inicios de marzo, disfrutando de unos días de descanso con su esposo Manuel Velasco y sus hijos, Manuel y Emiliano.

Anahí fue la gran ausente en el bautizo de Lía.
Imagen Anahí Instagram / Maite Perroni Instagram

Incluso, el mismo día en que Maite Perroni reveló que había celebrado el bautizo de su hij, la intérprete de 'Sálvame' compartió fotografías con el político mexicano y sus hijos.

Anahí ha dado pistas de que no se encuentra en México.
Imagen Anahí / Instagram


“Novios”, expresó la actriz e ‘Rebelde’ al pie de una fotografía en la que posó en compañía de su esposo Manuel Velasco.

“Manu, te amo” y “Te amo con todo mi ser, Emiliano”, fueron las siguientes publicaciones de Anahí.

Anahí disfruta pasar tiempo con sus hijos: Manuel y Emiliano.
Imagen Anahí / Instagram

Andrés Tovar desmiente rumores

Ante las especulaciones sobre una posible pelea entre Anahí y Maite Perroni, Andrés Tovar publicó un mensaje en X (Twitter).

"Dijo: 'gente muy cercana'. Pues ya lo aclaramos con el periodista los más cercanos: Manuel Velasco -esposo de Anahí- y yo, esposo de Maite. Esto viene de gente que busca dividirlos. Todos unidos contra noticias falsas", declaró el pasado 17 de marzo.

