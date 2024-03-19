La razón por la que Anahí no habría ido al bautizo de la hija de Maite Perroni

Video Así se ve Lía, la hija de Maite Perroni, a punto de cumplir un año: este fue su bautizo

El pasado fin de semana, Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el bautizo de su hija Lía, evento que reunió a los integrantes de RBD, a excepción de Anahí.

¿Por qué Anahí no asistió al bautizo?

Días antes del bautizo de Lía, Anahí compartió imágenes de su viaje a Estados Unidos con su familia. Según sus publicaciones, la cantante se encontraría en Beverly Hills desde inicios de marzo, disfrutando de unos días de descanso con su esposo Manuel Velasco y sus hijos, Manuel y Emiliano.

Anahí fue la gran ausente en el bautizo de Lía. Imagen Anahí Instagram / Maite Perroni Instagram



Incluso, el mismo día en que Maite Perroni reveló que había celebrado el bautizo de su hij, la intérprete de 'Sálvame' compartió fotografías con el político mexicano y sus hijos.

Anahí ha dado pistas de que no se encuentra en México. Imagen Anahí / Instagram



“Novios”, expresó la actriz e ‘Rebelde’ al pie de una fotografía en la que posó en compañía de su esposo Manuel Velasco.

“Manu, te amo” y “Te amo con todo mi ser, Emiliano”, fueron las siguientes publicaciones de Anahí.

Anahí disfruta pasar tiempo con sus hijos: Manuel y Emiliano. Imagen Anahí / Instagram

Andrés Tovar desmiente rumores

Ante las especulaciones sobre una posible pelea entre Anahí y Maite Perroni, Andrés Tovar publicó un mensaje en X (Twitter).