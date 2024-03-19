La razón por la que Anahí no habría ido al bautizo de la hija de Maite Perroni
Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el bautizo de Lía el pasado fin de semana. La ausencia de Anahí generó rumores de distanciamiento entre ellos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El pasado fin de semana, Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el bautizo de su hija Lía, evento que reunió a los integrantes de RBD, a excepción de Anahí.
¿Por qué Anahí no asistió al bautizo?
Días antes del bautizo de Lía, Anahí compartió imágenes de su viaje a Estados Unidos con su familia. Según sus publicaciones, la cantante se encontraría en Beverly Hills desde inicios de marzo, disfrutando de unos días de descanso con su esposo Manuel Velasco y sus hijos, Manuel y Emiliano.
Incluso, el mismo día en que Maite Perroni reveló que había celebrado el bautizo de su hij, la intérprete de 'Sálvame' compartió fotografías con el político mexicano y sus hijos.
“Novios”, expresó la actriz e ‘Rebelde’ al pie de una fotografía en la que posó en compañía de su esposo Manuel Velasco.
“Manu, te amo” y “Te amo con todo mi ser, Emiliano”, fueron las siguientes publicaciones de Anahí.
Andrés Tovar desmiente rumores
Ante las especulaciones sobre una posible pelea entre Anahí y Maite Perroni, Andrés Tovar publicó un mensaje en X (Twitter).
"Dijo: 'gente muy cercana'. Pues ya lo aclaramos con el periodista los más cercanos: Manuel Velasco -esposo de Anahí- y yo, esposo de Maite. Esto viene de gente que busca dividirlos. Todos unidos contra noticias falsas", declaró el pasado 17 de marzo.