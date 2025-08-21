Dulce Maria

Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil

María Paula parece estar siguiendo los pasos de su famosa mamá. La pequeña, que está a punto de cumplir 5 años, debutó como modelo en Brasil junto a Dulce María.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"

La hija de Dulce María parece estar siguiendo los pasos de su mamá en el mundo del espectáculo. María Paula debutó como modelo en Brasil junto a la exRBD.

El productor Paco Álvarez reveló a ‘De Primera Mano’ que la decisión de dejar a su hija participar en una campaña de zapatos no fue fácil, sobre todo, porque María Paula apenas está por cumplir 5 años.

PUBLICIDAD

“Es una decisión difícil, la verdad. No es fácil tomar esa decisión y sí lo pensamos, pero como es un producto muy afable, muy bonito y la verdad es que la gente de la marca la cuidó mucho, entonces, la decisión ya fue en positivo y salió”, declaró el 21 de agosto.

El productor aseguró que una de las cosas más importantes es que María Paula logró trabajar junto a Dulce María, refiriendo que la experiencia de la niña fue la mejor.

Más sobre Dulce Maria

Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’
0:56

Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’

Univision Famosos
Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?
1:03

Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Univision Famosos
Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"
1 mins

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

Univision Famosos
'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD
2 mins

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Univision Famosos
Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?
2 mins

Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?

Univision Famosos
Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"
0:48

Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"

Univision Famosos
Anahí y Dulce María se reúnen con actrices de Rebelde por motivo especial: ¿Maite Perroni no quiso ir?
2 mins

Anahí y Dulce María se reúnen con actrices de Rebelde por motivo especial: ¿Maite Perroni no quiso ir?

Univision Famosos
Hijos de Anahí y Dulce María protagonizan tierno momento: su foto ventilaría esto
2 mins

Hijos de Anahí y Dulce María protagonizan tierno momento: su foto ventilaría esto

Univision Famosos
RBD hace inesperado anuncio tras desfalco millonario de exintegrante de su equipo
2 mins

RBD hace inesperado anuncio tras desfalco millonario de exintegrante de su equipo

Univision Famosos
RBD contradice a exmánager: acusan “irregularidades” en auditoria y desfalco millonario
2 mins

RBD contradice a exmánager: acusan “irregularidades” en auditoria y desfalco millonario

Univision Famosos

“Ella se la pasó muy bien el día del llamado”, sentenció.

Así fue el debut de la hija de Dulce María en el modelaje.
Así fue el debut de la hija de Dulce María en el modelaje.
Imagen Dulce María / Instagram


En mayo, Dulce María reveló en sus redes sociales una serie de fotografías junto a María Paula, quien en las imágenes lució sonriente y muy atenta a la cámara. Aquella ocasión, la intérprete se dijo “muy feliz” de poder compartir aquellos momentos con su única hija.

“Estoy muy feliz de compartir con ustedes una colaboración con una marca de mi amado Brasil, que acompaña a las mujeres en el día a día, en sus sueños, en los momentos más simples y también en los más poderosos… y para hacerlo aún más especial, ¡comparto este momento con mi hija María Paula!”, resaltó.

María Paula, quien el próximo 28 de noviembre celebrará su cumpleaños número 5, parece estar siguiendo los pasos de su exitosa madre. En noviembre de 2024, la menor sorprendió al realizar una pequeña colaboración con la exRBD en el videoclip ‘Ojalá’.

“No lo planeamos, pero dijimos ‘bueno’, está ahí y aparte ella quería desde un principio (participar). Para ella fue algo como muy natural”, dijo a ‘Ventaneando’ el 6 de diciembre, asegurando que no teme que su hija siga sus pasos en la actuación.

PUBLICIDAD

“Lo que quiero para ella es que sea feliz, que sea libre, que haga lo que ella quiera”, sentenció.


Relacionados:
Dulce MariaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD