Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil

Video Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"

La hija de Dulce María parece estar siguiendo los pasos de su mamá en el mundo del espectáculo. María Paula debutó como modelo en Brasil junto a la exRBD.

El productor Paco Álvarez reveló a ‘De Primera Mano’ que la decisión de dejar a su hija participar en una campaña de zapatos no fue fácil, sobre todo, porque María Paula apenas está por cumplir 5 años.

PUBLICIDAD

“Es una decisión difícil, la verdad. No es fácil tomar esa decisión y sí lo pensamos, pero como es un producto muy afable, muy bonito y la verdad es que la gente de la marca la cuidó mucho, entonces, la decisión ya fue en positivo y salió”, declaró el 21 de agosto.

El productor aseguró que una de las cosas más importantes es que María Paula logró trabajar junto a Dulce María, refiriendo que la experiencia de la niña fue la mejor.

“Ella se la pasó muy bien el día del llamado”, sentenció.

Así fue el debut de la hija de Dulce María en el modelaje. Imagen Dulce María / Instagram



En mayo, Dulce María reveló en sus redes sociales una serie de fotografías junto a María Paula, quien en las imágenes lució sonriente y muy atenta a la cámara. Aquella ocasión, la intérprete se dijo “muy feliz” de poder compartir aquellos momentos con su única hija.

“Estoy muy feliz de compartir con ustedes una colaboración con una marca de mi amado Brasil, que acompaña a las mujeres en el día a día, en sus sueños, en los momentos más simples y también en los más poderosos… y para hacerlo aún más especial, ¡comparto este momento con mi hija María Paula!”, resaltó.

María Paula, quien el próximo 28 de noviembre celebrará su cumpleaños número 5, parece estar siguiendo los pasos de su exitosa madre. En noviembre de 2024, la menor sorprendió al realizar una pequeña colaboración con la exRBD en el videoclip ‘Ojalá’.

“No lo planeamos, pero dijimos ‘bueno’, está ahí y aparte ella quería desde un principio (participar). Para ella fue algo como muy natural”, dijo a ‘Ventaneando’ el 6 de diciembre, asegurando que no teme que su hija siga sus pasos en la actuación.

PUBLICIDAD

“Lo que quiero para ella es que sea feliz, que sea libre, que haga lo que ella quiera”, sentenció.