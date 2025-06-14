Entre lágrimas y con emotivos mensajes, Ana Patricia y Rafael Araneda se despiden de Enamorándonos USA

Video Ana Patricia envía mensaje tras ausentarse de Enamorándonos por problemas de salud, ¿qué le pasó?

La noche del 13 de junio se transmitió el último episodio de Enamorándonos USA. Entre lágrimas, Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez agradecieron al público y a todo el staff del show que durante 6 años los mantuvieron al aire a través de la señal de Unimás.

'El dúo dinámico' utilizó sus respectivos perfiles de Instagram para despedirse del exitoso proyecto.

PUBLICIDAD

"Mi gran compañero por 6 años Rafael Araneda quien se convirtió en familia, mi gran amigo y muchas veces confidente, quien me ayudó a crecer profesionalmente, fuiste de los mejores regalos que me ha dejado Enamorándonos USA. Gracias por las risas, los aprendizajes, por cuidarme, por ser ese amigo que todas las personas necesitan en su vida. Esto no es una despedida, es un hasta pronto…", se lee en el emotivo mensaje de Ana Patricia.

Por su parte, el presentador chileno también le dedicó unas palabras de "gratitud" a sus compañeros y al programa de televisión.

"Este fue el proyecto que nos trajo a Estados Unidos a mí y a mi familia. 6 años increíbles llenos de historias, emociones y sueños compartidos. Solo una palabra lo resume todo: gratitud. Gracias Enamorándonos USA y gracias al tremendo equipo que estuvo detrás de cada capítulo, dejando el corazón en cada show".

Antes de finalizar su mensaje, Araneda añadió un toque de incertidumbre: "Y atentos… que se vienen nuevas cosas. Ya les iré contando".

Ana Patricia y Rafael Araneda se despiden de Enamorándonos USA. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram

La historia de Enamorándonos USA

El programa Enamorándonos USA terminó después de 1,100 episodios que se transmitieron durante 6 años.

Fue en septiembre de 2019 cuando inició el proyecto en el que se formaron más de 150 parejas formales, 23 bodas y varios sueños cumplidos a lo largo de seis temporadas.