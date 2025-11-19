Ex de Ana Patricia Gámez pide “considerar cualquier conducta marital indebida" en demanda de divorcio

Video Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"

Luis Carlos Martínez, aún marido de Ana Patricia Gámez, podría no descartar que ella le fue infiel durante su matrimonio.

Así lo dejaría ver una de las peticiones que indicó en su respuesta a la demanda de divorcio que le interpuso la presentadora semanas atrás.

¿Esposo de Ana Patricia Gámez sospecha que lo engañó?

La periodista Mandy Fridmann dio a conocer el contenido del documento legal que la abogada de Luis Carlos Martínez presentó en la Corte de Familia de Miami.

Según ella, en una de las cláusulas él deja claro qué le exigiría a Ana Patricia Gámez si llega a confirmar que lo engañó mientras estaban juntos.

El hermano de Karla Martínez le solicita al juez “considerar cualquier conducta marital indebida (y relación extramarital) de la esposa”.

“Si se determina que ha mermado alguna de las partes de los bienes conyugales”, continúa, “entonces dictar una resolución que otorgue al esposo una distribución de compensación mayor y menos equitativa del patrimonio conyugal”.

La titular de Las Top News no compartió si en los papeles se brindan argumentos para sustentar la viabilidad de dicha solicitud.

Al momento, Martínez no se ha pronunciado públicamente para hablar de las exigencias que está realizando ante la disolución de su unión con la madre de sus hijos.

Ex de Ana Patricia Gámez pide pensión alimenticia

Entre las muchas pretensiones que Luis Carlos Martínez menciona en su escrito también se encuentra que Ana Patricia Gámez lo mantenga.

“Otorgar al esposo una pensión alimenticia, incluyendo pensión provisional, pensión por tiempo determinado, pensión compensatoria y pago único, o una combinación de estas, según lo considere justo y apropiado el Tribunal”, expresó.

Él, además, desea permanecer viviendo en la casa que hasta hace poco compartía con la conductora y, en caso de que la situación se “ponga hostil”, que ella la abandone.