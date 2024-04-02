Rafael Araneda

Hijo adoptivo de Rafael Araneda le pregunta por qué es diferente a su hermano y recibe tierna respuesta

El presentador de Enamorándonos USA se sinceró en el show Desiguales sobre su pequeño ‘Benjita’, como lo llama cariñosamente, a quien conoció cuando era bebé en un “hogar de niños abandonados”.


Por:Dayana Alvino
Video Rafael Araneda tiene la mejor respuesta cuando su hijo adoptivo pregunta por qué es distinto a su hermano

Rafael Araneda habló como pocas veces de la adopción de su hijo Benjamín, quien llegó a integrarse a la familia que formó con Marcela Vacarezza y sus hijos: Vicente, Florencia y Martina.

En septiembre de 2020 el presentador de Enamorándonos USA anunció que, tras dos años de trámites legales, finalmente el pequeño formaba parte de su clan.

Rafael Araneda recuerda cómo conoció a Benjamín

El chileno estuvo como invitado en el show Desiguales, que puedes ver de lunes a viernes a las 2P/1C por Univision, y contó el momento en el que vio por primera vez al nene.

Rafael Araneda recordó que, junto con su pareja y Florencia, acudió a un “hogar de niños abandonados” que él conocía.

“Mi mujer (me llama), voy para allá y me dice: ‘Mira todas esas cunitas camina para adentro’. Y entro por un pasillo largo lleno de cunitas, niñitos pequeños, bebés”, explicó en su participación este 1 de abril.

“Y llego casi al fondo y veo a esta cosa maravillosa con los ojos gigantes, una sonrisa. Se me tira a los brazos, lo abrazo y sentí electricidad, sentí un golpe de energía que yo no lo había sentido nunca”, aseguró.

El conductor afirmó que su esposa también experimentó esa sensación: “Me doy vuelta y Marcela me dice ‘a mí me pasó lo mismo’”.

“Quedamos flechados. Esa es la verdad. Quedamos enamorados. Él salió al encuentro en nuestras vidas. Nos escogió”, sentenció al respecto de ‘Benji’, como lo llama cariñosamente.

Rafael Araneda y su hijo Benjamín.
Rafael Araneda y su hijo Benjamín.
Imagen Rafael Araneda/Instagram

¿Cómo le explica Rafael Araneda a Benjamín por qué es distinto a su hermano?

A los casi 6 años de Benjamín, Rafael Araneda sí ha conversado con él acerca de que no es su hijo biológico ni de Marcela, sino que lo acogieron jurídicamente.

“Se le dice todos los días de distintas maneras”, aseveró el colaborador de Univision. “Él es muy pequeño para recibir toda la información”.

La pareja es asesorada en este asunto por “un psiquiatra”: “Dice que en el fondo tenemos que todos los días hablar de adopción”.

“Hablar de que él es el elegido para que el día de mañana no sea una palabra extraña, sino que forme parte de su vocabulario”, indicó.

“Que es único, que es diferente. Que tiene que ser orgullosamente negro, orgullosamente haitiano-chileno. Y que toda esta conversación tiene que llevarse a cabo en el hogar, que nada sorprenda al niño el día de mañana”, agregó.

Rafael Araneda con su esposa e hijos.
Rafael Araneda con su esposa e hijos.
Imagen Rafael Araneda/Instagram

Rafael detalló que ‘Benjita’ sí le ha manifestado inquietudes: “Él me dice, ‘¿Papá, por qué yo tengo el pelo así y Vicente lo tiene naranjo?’. Y yo le digo, ‘porque tú eres hermoso, porque tú eres único’”.

En 2022, el comunicador compartió con People en Español que su retoño “siempre fue un Araneda Vacarezza, más allá de lo podía haber dicho su certificado de nacimiento”.

Rafael AranedaHijos de famososAdopciónFamosos

