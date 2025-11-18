Ex de Ana Patricia exige esto en la demanda de divorcio: manutención, el hogar familiar y más

Video Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"

Luis Carlos Martínez, expareja de Ana Patricia Gámez, respondió la demanda de divorcio que interpuso la madre de sus hijos el 20 de octubre en la corte de Miami, alegando que el matrimonio está "irremediablemente disuelto".

El empresario hizo varias peticiones, entre las que se encuentran recibir manutención, así como quedarse con la casa en la que vivieron y un porcentaje del negocio de ropa de la presentadora.

¿Qué pide Luis Carlos Martínez a Ana Patricia?

De acuerdo con el documento legal, al que la periodista Mandy Fridmann tuvo acceso, el 10 de noviembre Luis Carlos presentó la contrademanda de divorcio.

Sugiere un "Plan de crianza y un Régimen de Visitas" en el que ambas partes estén de acuerdo, o que el tribunal establezca la custodia compartida al 50 por ciento. Además, exige que la manutención de los hijos sea "conforme a las Directrices de Manutención de Menores de Florida", incluyendo "actividades extracurriculares, tutorías, matrícula escolar, uniformes y materiales escolares".

También solicita compartir "los gastos de atención médica de los hijos" y que ambos padres tengan "pólizas de seguro de vida para cubrir sus obligaciones de manutención de menores, designando a los hijos como beneficiarios irrevocables".

Sobre los bienes materiales, Luis Carlos pide que se distribuyan "equitativamente" para evitar la dilapidación durante el litigio.

Además, solicita más del 50 por ciento de los "bienes gananciales" considerando sus "contribuciones a los bienes gananciales y/o el incremento de los bienes privativos".

Martínez también pide la "vivienda conyugal" como parte de la distribución de los bienes y que se le otorgue "el uso y posesión exclusivos de la misma durante el litigio, en caso de que se genere un ambiente hostil".

En el documento pide "considerar cualquier conducta marital indebida (y relación extramarital) de la esposa", y si Ana Patricia incurre en algo que haya mermado alguna parte de los bienes conyugales, exige una "compensación mayor y menos equitativa del patrimonio conyugal".

Luis Carlos también desea "una pensión alimenticia, incluyendo pensión provisional, pensión por tiempo determinado, pensión compensatoria y pago único, o una combinación de estas".

Solicita que la presentadora pague la totalidad o parte de los honorarios de abogado, gastos procesales y costas, durante el proceso.

Ana Patricia solicita "moción de emergencia"

De acuerdo con la información de Mandy Fridmann, por su parte, Ana Patricia solicitó una "moción de emergencia" el 13 de noviembre, porque Luis Carlos se había negado a firmar el permiso para que sus hijos viajen a México a pasar las fiestas navideñas con la familia de la presentadora.

Sin embargo, el 17 de noviembre el empresario finalmente otorgó el permiso para que Giulietta y Gael salgan del país, pero exigió que los niños estén localizables por teléfono para hablar con él, así como conocer la fecha de ida y regreso.