Con el corazón herido, el emotivo mensaje de Ana Patricia tras separación: "Nuestra vida continuó"
Ana Patricia Gámez compartió un mensaje lleno de nostalgia y amor al rendir homenaje a un ser muy especial para ella. Esto en medio del proceso de separación que vive de su esposo Luis Carlos Martínez.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ana Patricia Gámez emitió emotivas palabras este 2 de noviembre que fueron dedicadas a un ser muy especial para ella.
Esto a 11 días de que la presentadora sorprendió con el anuncio de su separación de su esposo Luis Carlos Martínez.
Ana Patricia Gámez comparte emotivo mensaje
Para la exreina de belleza de origen mexicano, este 2 de noviembre significó una fecha muy importante y es que en México se celebra el tradicional Día de Muertos.
Por eso, se tomó un tiempo para honrar la memoria de su padre, don Juan Gámez, quien falleció a finales de junio de 2020.
Con el emoticono del corazón herido, la también empresaria le dedicó unas palabras: " Nuestra vida continuó sin ti, pero siempre te recordamos y extrañamos papá".
Acompañó el mensaje no solo con una foto de ella junto a su papá, sino también de la tumba que existe en México y en donde reposan los restos de don Juan.
El sepulcro se observaba con varias veladoras encendidas y algunos arreglos florales en medio de la oscuridad de la noche.
El señor falleció a consecuencia del cáncer, enfermedad que enfrentó desde 2015 y su partida fue un duro golpe para la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010.
En México, el Día de Muertos es una festividad en la que muchas familiares y amigos se reúnen para rendir homenaje y recordar a seres queridos que han fallecido. También se suelen instalar ofrendas para los difuntos en los hogares y lugares públicos.
Ana Patricia recuerda a su padre en medio de su separación
El recuerdo de Ana Patricia Gámez a su padre se suscita en medio del proceso de separación que inició de su esposo Luis Carlos Martínez.
Ella confirmó su situación el pasado 22 de octubre con un comunicado en el que dijo que "a lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos".
" Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos", reveló.
El matrimonio sumó 11 años de matrimonio y dos hijos en común: Gael y Giulietta.