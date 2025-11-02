Ana Patricia Gámez

Con el corazón herido, el emotivo mensaje de Ana Patricia tras separación: "Nuestra vida continuó"

Ana Patricia Gámez compartió un mensaje lleno de nostalgia y amor al rendir homenaje a un ser muy especial para ella. Esto en medio del proceso de separación que vive de su esposo Luis Carlos Martínez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Rafa Araneda habla de la separación de Ana Patricia y su esposo: esto le dice a su excompañera

Ana Patricia Gámez emitió emotivas palabras este 2 de noviembre que fueron dedicadas a un ser muy especial para ella.

Esto a 11 días de que la presentadora sorprendió con el anuncio de su separación de su esposo Luis Carlos Martínez.

PUBLICIDAD

Ana Patricia Gámez comparte emotivo mensaje

Para la exreina de belleza de origen mexicano, este 2 de noviembre significó una fecha muy importante y es que en México se celebra el tradicional Día de Muertos.

Por eso, se tomó un tiempo para honrar la memoria de su padre, don Juan Gámez, quien falleció a finales de junio de 2020.

Más sobre Ana Patricia Gámez

Rafa Araneda habla de la separación de Ana Patricia y su esposo: esto le dice a su excompañera
0:59

Rafa Araneda habla de la separación de Ana Patricia y su esposo: esto le dice a su excompañera

Univision Famosos
¡Los hijos de Ana Patricia están enormes! Así lucen Giuletta y Gael
0:59

¡Los hijos de Ana Patricia están enormes! Así lucen Giuletta y Gael

Univision Famosos
Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"
0:56

Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"

Univision Famosos
Ana Patricia y el contundente mensaje tras anunciar su separación: “El amor sincero no habla”
1:00

Ana Patricia y el contundente mensaje tras anunciar su separación: “El amor sincero no habla”

Univision Famosos
La última foto de Ana Patricia con su esposo 4 meses antes de la separación: así aparecieron
0:58

La última foto de Ana Patricia con su esposo 4 meses antes de la separación: así aparecieron

Univision Famosos
Ana Patricia Gámez confirma su separación de su esposo tras 11 años de matrimonio
0:49

Ana Patricia Gámez confirma su separación de su esposo tras 11 años de matrimonio

Univision Famosos
Ana Patricia anuncia su divorcio de Luis Carlos Martínez: “A lo largo del tiempo, las personas cambian”
1 mins

Ana Patricia anuncia su divorcio de Luis Carlos Martínez: “A lo largo del tiempo, las personas cambian”

Univision Famosos
Entre lágrimas y con emotivos mensajes, Ana Patricia y Rafael Araneda se despiden de Enamorándonos USA
2 mins

Entre lágrimas y con emotivos mensajes, Ana Patricia y Rafael Araneda se despiden de Enamorándonos USA

Univision Famosos
Migbelis Castellanos se casa y así fue la pachanga llena de famosos, baile y mucho glamour
1:02

Migbelis Castellanos se casa y así fue la pachanga llena de famosos, baile y mucho glamour

Univision Famosos
Adamari López, Ana Patricia y más famosos en la boda de Migbelis Castellanos: fotos
2 mins

Adamari López, Ana Patricia y más famosos en la boda de Migbelis Castellanos: fotos

Univision Famosos

Con el emoticono del corazón herido, la también empresaria le dedicó unas palabras: " Nuestra vida continuó sin ti, pero siempre te recordamos y extrañamos papá".

Ana Patricia Gámez recordó a su fallecido padre en el Día de Muertos, una tradición de la cultura mexicana.
Ana Patricia Gámez recordó a su fallecido padre en el Día de Muertos, una tradición de la cultura mexicana.
Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram


Acompañó el mensaje no solo con una foto de ella junto a su papá, sino también de la tumba que existe en México y en donde reposan los restos de don Juan.

El sepulcro se observaba con varias veladoras encendidas y algunos arreglos florales en medio de la oscuridad de la noche.

Ana Patricia Gámez también compartió un vistazo al sepulcro donde descansa su padre.
Ana Patricia Gámez también compartió un vistazo al sepulcro donde descansa su padre.
Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram


El señor falleció a consecuencia del cáncer, enfermedad que enfrentó desde 2015 y su partida fue un duro golpe para la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010.

En México, el Día de Muertos es una festividad en la que muchas familiares y amigos se reúnen para rendir homenaje y recordar a seres queridos que han fallecido. También se suelen instalar ofrendas para los difuntos en los hogares y lugares públicos.

Ana Patricia recuerda a su padre en medio de su separación

El recuerdo de Ana Patricia Gámez a su padre se suscita en medio del proceso de separación que inició de su esposo Luis Carlos Martínez.

Ella confirmó su situación el pasado 22 de octubre con un comunicado en el que dijo que "a lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos".

PUBLICIDAD

" Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos", reveló.

El matrimonio sumó 11 años de matrimonio y dos hijos en común: Gael y Giulietta.

Video Muere de cáncer el papá de Ana Patricia: con un video y una carta conmovedora ella lo despide a la distancia
Relacionados:
Ana Patricia GámezDía de MuertosDía de Los Muertos Papás famososParejas de famososDivorcios de FamososFamososCelebridadesSeparacionesNuestra Belleza LatinaEnamorándonos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX