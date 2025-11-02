Con el corazón herido, el emotivo mensaje de Ana Patricia tras separación: "Nuestra vida continuó"

Video Rafa Araneda habla de la separación de Ana Patricia y su esposo: esto le dice a su excompañera

Ana Patricia Gámez emitió emotivas palabras este 2 de noviembre que fueron dedicadas a un ser muy especial para ella.

Esto a 11 días de que la presentadora sorprendió con el anuncio de su separación de su esposo Luis Carlos Martínez.

PUBLICIDAD

Ana Patricia Gámez comparte emotivo mensaje

Para la exreina de belleza de origen mexicano, este 2 de noviembre significó una fecha muy importante y es que en México se celebra el tradicional Día de Muertos.

Por eso, se tomó un tiempo para honrar la memoria de su padre, don Juan Gámez, quien falleció a finales de junio de 2020.

Con el emoticono del corazón herido, la también empresaria le dedicó unas palabras: " Nuestra vida continuó sin ti, pero siempre te recordamos y extrañamos papá".

Ana Patricia Gámez recordó a su fallecido padre en el Día de Muertos, una tradición de la cultura mexicana. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram



Acompañó el mensaje no solo con una foto de ella junto a su papá, sino también de la tumba que existe en México y en donde reposan los restos de don Juan.

El sepulcro se observaba con varias veladoras encendidas y algunos arreglos florales en medio de la oscuridad de la noche.

Ana Patricia Gámez también compartió un vistazo al sepulcro donde descansa su padre. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram



El señor falleció a consecuencia del cáncer, enfermedad que enfrentó desde 2015 y su partida fue un duro golpe para la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010.

En México, el Día de Muertos es una festividad en la que muchas familiares y amigos se reúnen para rendir homenaje y recordar a seres queridos que han fallecido. También se suelen instalar ofrendas para los difuntos en los hogares y lugares públicos.

Ana Patricia recuerda a su padre en medio de su separación

El recuerdo de Ana Patricia Gámez a su padre se suscita en medio del proceso de separación que inició de su esposo Luis Carlos Martínez.

Ella confirmó su situación el pasado 22 de octubre con un comunicado en el que dijo que "a lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos".

PUBLICIDAD

" Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos", reveló.

El matrimonio sumó 11 años de matrimonio y dos hijos en común: Gael y Giulietta.