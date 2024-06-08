Ana Patricia Gámez

Ana Patricia sufre dura pérdida y dedica emotivo mensaje: “Ahora te tocó a ti reunirte con los tuyos”

La presentadora de Enamorándonos USA nuevamente está de luto por la muerte de un amado familiar. Ana Patricia compartió un emotivo video que acompañó con un sensible mensaje de despedida.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ana Patricia perdió a tres seres queridos en poco tiempo: expresó su dolor con desgarrador mensaje

Ana Patricia Gámez atraviesa un difícil momento con la muerte de su querida tía Rosa.

La presentadora de Enamorándonos USA externó su dolor con un mensaje de despedida en Instagram que acompañó con un video en donde aparecen bailando en familia.

"Vuela alto tía Rosa. Una vez más la vida nos adelanta en el camino a alguien tan amado", se lee al inicio del mensaje.

"Ese día donde celebrábamos los 70 de mamá te abrazamos y bailamos todas contigo, eras la representación de papá en este día especial, ahora te tocó a ti reunirte con los tuyos en el cielo, descansa en paz ¡tía querida!".

Amigas y compañeras de Ana Patricia le enviaron sus más sinceras condolencias como Satcha Pretto, Karla Monroig, Aleyda Ortiz, Melissa Marty y Jessy Soto, solo por mencionar algunas.

Doña Alicia López (madre de Ana Patricia), la tía Rosa (suéter rayado) y Ana Patricia.
Doña Alicia López (madre de Ana Patricia), la tía Rosa (suéter rayado) y Ana Patricia.
Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram

Las difíciles pérdidas de Ana Patricia

En los últimos años la presentadora mexicana ha sufrido la pérdida de importantes seres queridos.

En junio de 2020 anunció la muerte de su padre, don Juan Gámez, quien durante 5 años luchó contra el cáncer que lo aquejaba.

En 2021, Ana Patricia se despidió de su abuela materna, 'Mamanina' y en 2023 su abuelo falleció.

Ana Patricia se vio emocionalmente afectada en 2021 por la partida de Honey, su perrita Chihuahua que también era una estrella en Despierta América, donde por varios años trabajó.

Ana Patricia GámezMuertesEnamorándonosCelebridadesFamosos

