Ana Bárbara Ana Bárbara y Ángel Muñoz "siguen juntos": Adri Toval asevera que "todo se trataría de un show" Adri Toval, quien asevera que tuvo una relación extramarital con Ángel Muñoz, dice que Ana Bárbara y su esposo "siguen juntos", pero estarían aparentando una ruptura por una razón.



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Video Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre futuro de Ana Bárbara tras supuesta infidelidad

En medio de rumores de que Ángel Muñoz y Ana Bárbara estarían separados, Adri Toval, mujer que asegura tuvo una relación extramarital con el esposo de la cantante, asegura que a pesar de la situación, la pareja sigue junta, pero el presunto alejamiento se trataría de una estrategia.

¿Ana Bárbara y Ángel Muñoz planearon una farsa y siguen juntos?

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El periodista Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que Ana Bábara y Ángel Muñoz estarían separados y ya no viven juntos, luego de la supuesta infidelidad que Muñoz habría cometido con Adri Toval.

En el show, también mencionaron que la cantante mexicana estaría muy afectada y su esposo estaría viviendo en un pequeño apartamento que ella tiene en Bevely Hills.

Sin embargo, según Toval, “personas cercanas” a la pareja le informaron que no existe una separación y la artista y su marido siguen juntos, pero están aparentando una ruptura para cuidar la imagen de Ana Bárbara.

“Según me dicen, todo esto se trataría de un show, me aseguran que quieren aparentar una separación para cuidar la imagen de Ana Bárbara o más bien para salvarla”, dijo la reportera en su canal de YouTube el 23 de marzo.

“Me aseguran que lo hacen porque Ana Bárbara ha vendido a lo largo de su carrera como todo este tema del empoderamiento femenino, entonces le están cuidando la imagen”, añadió.

Ana Bárbara y Ángel Muñoz atravesarían crisis matrimonial

Según Adri Toval, su informante le aseveró que el matrimonio de Ana Bárbara y Ángel Muñoz está "roto" desde hace tiempo.

“Ellos siguen juntos, que no están bien, que el amor ya venía desgastado desde antes que llegara a la vida de ellos, que el matrimonio está totalmente roto”, mencionó la costarricense en su canal.

Y reiteró que la supuesta ruptura solo es una estrategia: “A mí me aseguran que siguen en relación y todo esto es falso”.

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Incluso, Toval aseveró que a la cantante le importa más lo que el público opine de ella que la propia infidelidad.

“Que esa separación no va a pasar porque a Ana Bárbara no le importa la infidelidad, le importa lo que diga la gente, que la vayan a ver de ridícula y todo eso porque el hombre habló cochinadas de ella”.