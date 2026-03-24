Ana Bárbara

Ana Bárbara estaría por “tramitar su divorcio” de Ángel Muñoz: “No quiere dejarle nada a su marido”

La cantante habría tomado una drástica decisión sobre su relación con Ángel Muñoz luego de que la periodista Adri Toval asevera que tuvo una relación extramarital con el aduanero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ¿Ana Bárbara no estaría separada tras supuesta infidelidad? Bis La Médium hace fuerte predicción

Ana Bárbara estaría por “tramitar su divorcio” de Ángel Muñoz luego de que la periodista Adri Toval aseverara en diversos medios que tuvo una relación extramarital con el aduanero.

El periodista Alex Rodríguez reportó, este martes 24 de marzo en Siéntese Quien Pueda, que la cantante estaría en conversación con “dos grupos de abogados muy poderosos de Los Ángeles” para comenzar los trámites de su separación.

PUBLICIDAD

Más sobre Ana Bárbara

¿Ana Bárbara no estaría separada tras supuesta infidelidad? Bis La Médium hace fuerte predicción
0:59

¿Ana Bárbara no estaría separada tras supuesta infidelidad? Bis La Médium hace fuerte predicción

Univision Famosos
¿Gerardo Ortiz el ‘tercero en discordia’ en relación de Ana Bárbara? Esto responde el cantante
0:59

¿Gerardo Ortiz el ‘tercero en discordia’ en relación de Ana Bárbara? Esto responde el cantante

Univision Famosos
Ana Bárbara y Ángel Muñoz "siguen juntos": Adri Toval asevera que "todo se trataría de un show"
2 mins

Ana Bárbara y Ángel Muñoz "siguen juntos": Adri Toval asevera que "todo se trataría de un show"

Univision Famosos
Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre futuro de Ana Bárbara tras supuesta infidelidad
0:31

Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre futuro de Ana Bárbara tras supuesta infidelidad

Univision Famosos
Primeras declaraciones de Ángel Muñoz en medio de la polémica con Ana Bárbara, ¿le fue infiel?
0:55

Primeras declaraciones de Ángel Muñoz en medio de la polémica con Ana Bárbara, ¿le fue infiel?

Univision Famosos
Ana Bárbara estaría “deshecha” tras supuesta infidelidad de Ángel Muñoz: su hermana estaría “arropándola”
2 mins

Ana Bárbara estaría “deshecha” tras supuesta infidelidad de Ángel Muñoz: su hermana estaría “arropándola”

Univision Famosos
Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido con Ángel Muñoz tras supuesta separación de la pareja
2 mins

Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido con Ángel Muñoz tras supuesta separación de la pareja

Univision Famosos
Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan
0:59

Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan

Univision Famosos
Ana Bárbara ya estaría separada de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad: sus hijos la habrían presionado
2 mins

Ana Bárbara ya estaría separada de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad: sus hijos la habrían presionado

Univision Famosos
Hermano de Ana Bárbara habla de Ángel Muñoz y le dice "criminal": "Quiere quedarse con todo"
2 mins

Hermano de Ana Bárbara habla de Ángel Muñoz y le dice "criminal": "Quiere quedarse con todo"

Univision Famosos

“Les puedo confirmar que Ana Bárbara parece que está abriendo los ojos y ya estaría en contacto con varios grupos de abogados de la Ciudad de Los Ángeles muy importantes para tramitar su divorcio de Ángel Muñoz”, dijo.

“Ana Bárbara ya no quiere mostrarse como una mujer devastada. Me dicen que son sus hijos los que más fuerza le están dando durante todo este tiempo”, agregó.

El presentador señaló que el objetivo de Ana Bárbara sería cuidar su patrimonio por lo que habría recurrido a importantes abogados.

“No quiere dejarle nada a su marido, por eso está en contacto con dos grupos de abogados muy poderosos de Los Ángeles. Está harta de estar en la casa, quiere salir, quiere rehacer su vida”, comentó.

Sin dar más detalles sobre el proceso legal que Ana Bárbara estaría por iniciar contra Ángel Muñoz, Alex Rodríguez aseveró que la intérprete de 'Bandido' podría reaparecer muy pronto y por una razón muy especial.

“Públicamente quiere dar la cara y canalizarlo todo en algo positivo. Me dicen que va a hacer un dueto con un cantante muy famoso”, sentenció.

De acuerdo con el periodista de Siéntese Quién Pueda, probablemente el divorcio de Ana Bárbara “no será fácil”, ya que en juego habría “propiedades, autos y una reputación”.

Desde que saliera a la luz la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz, Ana Bárbara se ha mantenido lejos del ojo público, pero en compañía de sus seres queridos, entre ellos, sus hijos y su hermana Quely Ugalde, quien se habría trasladado a Los Ángeles para estar cerca de ella.

Relacionados:
Ana BárbaraDivorcioDivorcios de FamososPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX