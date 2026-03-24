Ana Bárbara Ana Bárbara estaría por “tramitar su divorcio” de Ángel Muñoz: “No quiere dejarle nada a su marido” La cantante habría tomado una drástica decisión sobre su relación con Ángel Muñoz luego de que la periodista Adri Toval asevera que tuvo una relación extramarital con el aduanero.



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Ana Bárbara estaría por “tramitar su divorcio” de Ángel Muñoz luego de que la periodista Adri Toval aseverara en diversos medios que tuvo una relación extramarital con el aduanero.

El periodista Alex Rodríguez reportó, este martes 24 de marzo en Siéntese Quien Pueda, que la cantante estaría en conversación con “dos grupos de abogados muy poderosos de Los Ángeles” para comenzar los trámites de su separación.

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“Les puedo confirmar que Ana Bárbara parece que está abriendo los ojos y ya estaría en contacto con varios grupos de abogados de la Ciudad de Los Ángeles muy importantes para tramitar su divorcio de Ángel Muñoz”, dijo.

“Ana Bárbara ya no quiere mostrarse como una mujer devastada. Me dicen que son sus hijos los que más fuerza le están dando durante todo este tiempo”, agregó.

El presentador señaló que el objetivo de Ana Bárbara sería cuidar su patrimonio por lo que habría recurrido a importantes abogados.

“No quiere dejarle nada a su marido, por eso está en contacto con dos grupos de abogados muy poderosos de Los Ángeles. Está harta de estar en la casa, quiere salir, quiere rehacer su vida”, comentó.

Sin dar más detalles sobre el proceso legal que Ana Bárbara estaría por iniciar contra Ángel Muñoz, Alex Rodríguez aseveró que la intérprete de 'Bandido' podría reaparecer muy pronto y por una razón muy especial.

“Públicamente quiere dar la cara y canalizarlo todo en algo positivo. Me dicen que va a hacer un dueto con un cantante muy famoso”, sentenció.

De acuerdo con el periodista de Siéntese Quién Pueda, probablemente el divorcio de Ana Bárbara “no será fácil”, ya que en juego habría “propiedades, autos y una reputación”.