Ana Bárbara Ana Bárbara ya estaría separada de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad: sus hijos la habrían presionado La cantante habría tomado una decisión respecto a su vida sentimental luego de destaparse la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz con la periodista costarricense, Adri Toval.



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Video Ana Bárbara habría tomado importante decisión sobre su pareja tras supuesta infidelidad: ¿lo perdonó?

Ana Bárbara habría tomado la decisión de separarse de Ángel Muñoz tras ventilarse la supuesta infidelidad de su pareja con la periodista costarricense, Adri Toval.

El periodista Alex Rodríguez dio a conocer en Siéntese Quien Pueda que “por decisión” de la cantante, Ángel Muñoz habría salido de la casa que compartían y estaría viviendo en un departamento ubicado en Beverly Hills.

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“Les cuento lo que ha pasado este fin de semana. Al parecer, Ángel ya no se encuentra en la casa de Ana Bárbara. Me dicen que Ana Bárbara, por decisión de ella, Ángel ya ha salido”, declaró el 18 de marzo.

De acuerdo con el presentador, la decisión de ‘La Reina Grupera’ se habría dado luego de que ella, supuestamente, escuchara algunos de los audios filtrados por Adri Toval, donde supuestamente Ángel habla mal de ella.

“Me dicen que en un primer momento no quería escuchar esos audios donde este señor, al parecer, hablaba mal de Ana Bárbara. Me dicen que poquito a poco ha ido a escuchando esos audios”, dijo.

Según Álex Rodríguez, en esta supuesta decisión también estarían involucrados los hijos mayores de la cantante, ya que, presuntamente, ellos la habrían presionado para que se alejara de Ángel.

“Me dicen que han sido los dos hijos mayores de Ana Bárbara los que, al parecer, han estado insistiendo y presionando a mamá para que se separe de este hombre. Me dicen que Ángel ya no responde absolutamente a nadie y que estaría en un apartamento en Beverly Hills”, sentenció.

La supuesta infidelidad de pareja de Ana Bárbara

El 10 de marzo, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, dio a conocer la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara.

El paparazzo aseguró que fue la periodista costarricense, Adri Toval, quien lo llamó para contarle de su supuesto romance con Muñoz, el cual habría comenzado a finales de 2025 luego de trabajar juntos.

En esta misma emisión, el periodista declaró que Ángel Muñoz le había confirmado de viva voz que le había fallado a la intérprete de 'Bandido'.

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“Ayer le pregunté: ‘¿Pero qué ha pasado, Ángel?’. Y me dice: ‘Jordi, que las cosas con Ana no estaban bien. Yo me dejé llevar. Estaba pasando un bache anímico. Esta chica, ya la conocía, pero me estaba apoyando y de la amistad, la cosa se fue a más y al final pasó lo que pasó’”, sentenció.

El 11 de marzo, la pareja de Ana Bárbara rompió el silencio a través de su equipo legal. En el comunicado, transmitido en Siéntese Quién Pueda, su abogado, Guillermo Pous, informó que Ángel Muñoz emprendería acciones legales contra Adri Toval, ya que sus declaraciones resultarían “falsas y tendenciosas” y estarían “provocando un daño evidente a su dignidad”.