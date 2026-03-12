Ángel Muñoz Ana Bárbara y Ángel Muñoz: supuesta “amante” de él manda mensaje a la cantante, “Nunca quise hacerte daño” Adri Toval utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la cantante, esto luego de sostener que supuestamente tuvo una relación sentimental con Ángel Muñoz.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Pareja de Ana Bárbara responde a periodista que afirma que son “amantes”

La periodista costarricense Adri Toval le envió un mensaje a Ana Bárbara tras sostener que habría tenido un amorío con su pareja, Ángel Muñoz.

La tarde de este miércoles, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, dio a conocer lo que supuestamente le dijo el actor al respecto de esta acusación.

PUBLICIDAD

“Han tenido una relación sentimental, confirmado por Ángel”, relató.

El paparazzo, además, aseguró que el expolicía le comentó que el propósito de la creadora de contenido al ventilar lo que pasaron sería afectar a la intérprete.

“Me dice: ‘Jordi, la única intención de Adriana es herir a Ana Bárbara, es su única intención, que yo termine con Ana Bárbara, pero no lo va a conseguir’”, contó.

Adri Toval envía mensaje a Ana Bárbara

A horas de que se transmitiera el famoso show de Univision, Adri Toval recurrió a sus redes sociales para publicar algunos mensajes dirigidos a Ángel Muñoz y a Ana Bárbara.

“Ángel, tú le dijiste al programa que yo estoy sacando todo esto porque quiero hacerle daño a Ana Bárbara. Si de verdad hubiera querido hacerlo, habría vendido la nota desde el principio”, escribió.

Tras ese desmentido, ella continuó: “Ana, nunca quise hacerte daño. A mí siempre me dijeron que ustedes estaban mal y que se iban a separar”.

Según Toval, Muñoz presuntamente le argumentaba que la cantautora vivía “más en Cancún que en Los Ángeles”, que es “depresiva” y a veces no lo dejaba dormir, porque supuestamente se pone “a llorar a las 4 de la mañana”.

“Yo estoy joven. Si realmente hubiera querido hacerte daño, habría vendido la nota durante los viajes. Habría hecho un escándalo desde un principio, incluso me habría embarazado para amarrarlo”, apuntó.

“Pero jamás quise atarme a un pit… chiquito, un hombre celoso, manipulador, controlador y extremista. ¿Tú crees que yo quiero un futuro con un hombre que me confesó que quiere dejarte en la calle?”, añadió.

PUBLICIDAD

Adri Toval acusa a Ángel Muñoz de hablar mal de los hijos de Ana Bárbara

En sus misivas, Adri Toval igualmente le hizo saber a Ana Bárbara que, supuestamente, Ángel Muñoz le habría dicho que no quiere a sus hijos.

“Ana Bárbara, tus hijos son primero. ¿Cómo puedes estar con un hombre que le dice a la amante que los odia, que a ti no te quiere, que eres manipuladora […]?”, cuestionó.

Ella asimismo aseguró que presuntamente el empresario le compartió a su psicólogo: “Quiero mis hijos de sangre”.

Adri Toval publicó estos mensajes dirigidos a Ana Bárbara y a Ángel Muñoz. Imagen Adri Toval/Instagram

Desde 2023, José Emilio Levy, quien fue hijastro de la cantante de ‘Bandido’, ha afirmado que Muñoz trataba mal a sus medios hermanos, retoños de la artista, Emiliano, José María ‘Chema’ y Jerónimo.

No obstante, Ana Bárbara defendió a su novio calificándolo como “un padre ejemplar” para los chicos: “Él es un gran ser”.