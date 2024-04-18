Ana Bárbara rompe en llanto al hablar del conflicto con su hermano José Francisco
La cantante lamentó que ‘Pocho’, a quien apoyó en el pasado, esté ahora en su contra. Entre lágrimas, ella dijo que, años atrás, lo protegió “como una madre”.
Ana Bárbara rompió en llanto al hablar del conflicto que mantiene con su hermano José Francisco, quien la está demandando por la coautoría de las canciones ‘Lo busqué’, ‘Niña mimada’ y ‘Fruta prohibida’, entre otras.
‘Poncho’, como lo apodan, además hizo acusaciones al prometido de la cantante, Ángel Muñoz, como que “entró con mentiras a la familia”.
“Él, siendo agente de inmigración, me canceló la visa a mí, canceló la visa de mi sobrino, este muchacho ha hecho abusos tremendos en contra de mi persona”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en enero.
Debido a ello, él fue denunciado en marzo por la pareja. Mientras que la estrella lo señaló ante las autoridades por supuesta violencia intrafamiliar, el funcionario lo hizo por amenazas.
Ana Bárbara llora al recordar pelea con su hermano José Francisco
Este 17 de abril, la llamada ‘Reina grupera’ ofreció una conferencia de prensa en Los Ángeles, California. Ahí, fue cuestionada por el problema que mantiene con José Francisco.
“Lo que está en mis manos controlar, lo hago, lo que no, ¿qué puedo hacer? Cada cabeza es un mundo”, respondió tranquilamente.
Sin embargo, Ana Bárbara se quebró cuando recordó que años atrás apoyó tanto a ‘Poncho’ como a Antero, quienes formaron la agrupación ‘Los Elegidos’.
“Eran un grupo de dos hermanos que yo realmente protegí…”, dijo justo antes de que las lagrimas rodaran por su rostro y la obligaran a hacer una pausa.
“Pues como una hermana, una madre, protectora y lo seguiré haciendo. No es fácil, pero es lo que me toca vivir y lo llevo con mucha fuerza”, continúo, visiblemente afectada.
La intérprete de ‘Bandido’ reconoció que lamenta la actitud que ha tomado Francisco, considerando lo que ella hizo por él en el pasado.
“No se siente orgullo porque cuando tú das todo incondicionalmente, más que esperar, deseas que sea igual”, externó al respecto.
“Hay situaciones emocionales que no están en mis manos controlar, de otras personas, aunque las hayas amado profundamente”, señaló.
Ana Bárbara lanza mensaje a quienes la “quieren”
En medio de sus controversias no sólo con José Francisco, sino también con su papá, el señor Antero Ugalde, y quien fuera su hijastro, Emilio Levy, Ana Bárbara envió un claro mensaje.
“Con mis hijos hay un elemento que nunca va a faltar, que es el amor. El amor sana, libera e invita al respeto”, enunció ante el micrófono de ‘Ventaneando’.
“Yo me voy a morir pidiendo lo mismo: si me quieres, me tienes que cuidar y respetar. Eso se lo digo a toda la gente, a los que quieran cualquier acercamiento conmigo”, agregó.
La compositora recalcó que a ella la “tienen al 100” únicamente “por medio del respeto y del amor” y que, de lo contrario, no la “tienen nada”.
Al igual que ‘Poncho’, don Antero y Emilio, hijo de la difunta Mariana Levy, han realizado señalamientos sobre la pareja de la artista, Ángel Muñoz, entre ellas que él presuntamente maltrató a los hijos de ella.