Ángel Muñoz

Hermano de Ana Bárbara arremete contra pareja de la cantante: lo acusa de "separarla" de él

Francisco Ugalde responsabilizó a Ángel Muñoz, pareja de su hermana Ana Bárbara, de ser el presunto responsable del distanciamiento de ella con su familia.

Video Ana Bárbara desmiente al hijo de Mariana Levy y defiende a su novio: "En mi casa hay límites"

Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, hizo fuertes revelaciones y acusaciones en contra de Ángel Muñoz, actual pareja de la cantante y con quien supuestamente se casó en secreto.

A finales de agosto de 2023 se dio a conocer que 'Pancho' Ugalde entabló una demanda en contra de su famosa hermana reclamando la coautoría de las canciones 'Lo busqué', 'Niña mimada' y 'Fruta prohibida', entre otras.

La denuncia destapó un aparente conflicto familiar que tendría la intérprete con su familia, con quien está distanciada, según algunos de sus integrantes.

La discordia estaría relacionada con la relación amorosa que ella mantiene con Ángel Muñoz, con quien se comprometió en julio de 2020. Algunas versiones periodísticas señalan que supuestamente ya estaba casada cuando anunció el compromiso. Ella no ha desmentido ni confirmado tal aseveración.

Hermano de Ana Bárbara acusa de “cancelarle” la visa

'Pancho' Ugalde dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube el pasado viernes 26 de enero e hizo duros señalamientos en contra de Ángel Muñoz.

Dijo que cuando conoció a Ana Bárbara él supuestamente "estaba casado": "Inclusive entró con mentiras a la familia diciendo que tenía otro nombre".

Alegó que es él quien " aprovecha para separar a mi hermana de mí y aprovecharse de todo".

Según 'Pancho' Ugalde, Ángel Muñoz y Ana Bárbara presuntamente despidieron "sin indemnización" a "las nanas de los niños".

"Él siendo un agente de migración me canceló la visa a mí, canceló la visa de mi sobrino, este muchacho ha hecho abusos tremendos en contra de mi persona", señaló el también cantante.

Los supuestos abusos contra los hijos de Ana Bárbara

De acuerdo con la versión de 'Pancho' Ugalde, la pareja de Ana Bárbara estaría presuntamente atrás no solo del distanciamiento que ella tiene con su familia, sino también con sus hijos.

De los tres varones que son hijos biológicos de la cantautora, solo el menor, Jerónimo, vive con ella en Los Ángeles.

El mayor, Emiliano, se mudó para irse a la universidad y José María 'Chema' se fue a vivir a México con su padre José María Fernández 'El Pirru'.

"Quiero pensar que es él que está influyendo en todo este tema de que (ella) deje a sus hijos", aseguró el hermano de la artista.

"Yo ya intenté hablar con el papá de Emiliano (Édgar Gallardo), hablé con el papá de (José) Emilio (Levy), José María 'Pirru', platiqué con él y nos sentamos y se lo trajo para acá porque ya estaban viviendo una violencia emocional, un tipo de secuestro emocional muy tremendo allá en Estados Unidos", acusó Ugalde.

"Es algo que ya desbordó a mi mamá, trae una tristeza tremenda, mis sobrinos le hablan llorando y le dicen que no hallan qué hacer", destacó.

Ni Ana Bárbara ni su pareja salieron de manera inmediata a responder los señalamientos de 'Pancho' Ugalde.

El verano pasado, José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy y a quien Ana Bárbara crió y educó como suyo al casarse con 'El Pirru', ya había dicho públicamente que Ángel Muñoz supuestamente ejercía malos tratos hacia los hijos de la cantante.

La artista conoció a Muñoz en 2014 en un área de migración cuando ella estaba ingresando a EEUU, según contó en una entrevista que concedió a El Gordo y La Flaca en noviembre de 2018.

Video Ana Bárbara ya no vive con dos de sus hijos, ¿no se llevaban bien con su novio?
