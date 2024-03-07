“Tienen que respetarme”: Ana Bárbara así reacciona ante advertencia de su ex ‘Pirru’

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Luego de la carta que José María Fernandez ‘El Pirru’ emitió en defensa de su hijo José Emilio Levy tras una aparente advertencia del abogado de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, la cantante finalmente reaccionó.

A su llegada al aeropuerto de Mérida, Yucatán, la ‘Reina Grupera’ fue cuestionada por un grupo de reporteros sobre la advertencia de ‘El Pirru’, quien aseguró que recurriría a instancias legales si la integridad de sus hijos se veía vulnerada.

“¿Es en serio? No voy a hablar nada de eso”, respondió la intérprete de ‘Bandido’ a ‘Ventaneando’. “No te voy a hablar nada de eso”, insistió.

La Reina Grupera exige “respeto” a su privacidad

Aunque la cantante se mostró evasiva ante las preguntas de los reporteros, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para exigir “respeto” a su privacidad.

“De lo del Día de la Mujer te voy a decir que necesitamos que cada vez haya más respeto también entre nosotras… Cuando una mujer te dice ‘¿sabes qué? No quiero hacer un comentario’, en lugar de estar encima de uno, decir ‘deja te respeto’ y ya. Entonces, hay que seguir apoyándonos entre nosotras y también pedirle a la sociedad, a los niños, a los hombres que respeten”, señaló.

“No voy a contestar ahorita. Saben cómo los respeto, pero también ustedes tienen que respetarme. Gracias, ya estuvo”, finalizó contundente.