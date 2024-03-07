Ana Bárbara

“Tienen que respetarme”: Ana Bárbara así reacciona ante advertencia de su ex ‘Pirru’

La cantante se negó a hablar de la polémica que enfrenta con Ángel Muñoz, luego de que Pirru mostrara su apoyo a José Emilio a través de una carta.

Luego de la carta que José María Fernandez ‘El Pirru’ emitió en defensa de su hijo José Emilio Levy tras una aparente advertencia del abogado de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, la cantante finalmente reaccionó.

A su llegada al aeropuerto de Mérida, Yucatán, la ‘Reina Grupera’ fue cuestionada por un grupo de reporteros sobre la advertencia de ‘El Pirru’, quien aseguró que recurriría a instancias legales si la integridad de sus hijos se veía vulnerada.

“¿Es en serio? No voy a hablar nada de eso”, respondió la intérprete de ‘Bandido’ a ‘Ventaneando’. “No te voy a hablar nada de eso”, insistió.

La Reina Grupera exige “respeto” a su privacidad

Aunque la cantante se mostró evasiva ante las preguntas de los reporteros, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para exigir “respeto” a su privacidad.

“De lo del Día de la Mujer te voy a decir que necesitamos que cada vez haya más respeto también entre nosotras… Cuando una mujer te dice ‘¿sabes qué? No quiero hacer un comentario’, en lugar de estar encima de uno, decir ‘deja te respeto’ y ya. Entonces, hay que seguir apoyándonos entre nosotras y también pedirle a la sociedad, a los niños, a los hombres que respeten”, señaló.

“No voy a contestar ahorita. Saben cómo los respeto, pero también ustedes tienen que respetarme. Gracias, ya estuvo”, finalizó contundente.

Pese a que Ana Bárbara no quiso hablar del tema que la tiene en el ojo del huracán, en las imágenes presentadas por el programa de espectáculos se le pudo ver a la intérprete de 53 años acompañada de su hijo José María, quien según el comunicado de José María Fernandez ‘El Pirru’, papá del adolescente, habría sido maltratado por Ángel Muñoz, razón por la que “desde hace tiempo” viviría con él en Morelos.

