¿Cuántos hijos tiene Ana Bárbara y quiénes son sus papás?

Video Ana Bárbara sorprende y aparece como no la habíamos visto: con su pareja y ex Reyli Barba juntos

Una de las cantantes más queridas de la música latina y del regional mexicano es Ana Bárbara, quien además de su faceta en la música, uno de los roles que más disfruta es el de mamá.

Pocos saben que además de sus tres hijos biológicos, la intérprete de ‘Bandido’ adoptó como suyos a dos de los hijos de su exesposo ‘El Pirru’, quienes a su vez también son vástagos de la fallecida Mariana Levy.

¿Cuántos hijos tiene Ana Bárbara y quienes son sus papá?

La cantante debutó en la maternidad en noviembre del año 2000 con el nacimiento de Emiliano Gallardo Ugalde. El joven, de casi 24 años, es fruto de su matrimonio con el empresario Édgar Gallardo.

El segundo hijo de Ana Bárbara es José María. El adolescente nació el 2 de diciembre de 2006 y es producto del matrimonio que sostuvo con José María Fernández ‘El Pirru’, viudo de Mariana Levy.

Jerónimo es el tercer hijo de Ana Bárbara. El pequeño de 13 años es fruto del procedimiento de reproducción asistida al que se sometió la cantante junto a su gran amigo Reily Barba.

Jerónimo llegó al mundo el 21 de diciembre de 2011 y es producto de la amistad que existe entre sus padres.

Además de sus tres hijos biológicos, la llamada ‘Reina Grupera’ considera como suyos a Paula y José Emilio Levy, hijos de ‘El Pirru’.

Los hoy adolescentes llegaron a la vida de Altagracia Ugalde (nombre real de Ana Bárbara) tras la muerte de Mariana Levy, en 2005.

