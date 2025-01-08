Hijo de Mariana Levy reacciona a supuesta reconciliación con Ana Bárbara

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ana Bárbara no se ha reconciliado con el hijo de Mariana Levy. Aunque según declaró Ariel López Padilla había habido un acercamiento entre ellos, este miércoles 8 de enero se reportó lo contrario.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló este miércoles 7 de enero que en un intercambio de mensajes con José Emilio Fernández, éste le aseguró que no existía reconciliación alguna con ‘La Reina Grupera’.

“Hablé yo con José Emilio, bueno, me mensajeé con él, le digo: ‘¿qué ya te reconciliaste con Ana Bárbara?’, y me responde: ‘que yo sepa no, al menos que no me hayan avisado’”, contó en ‘Sale el Sol’.

El presentador insistió que si bien la intérprete de ‘Bandido’ seguía distanciada del hijo de Mariana Levy, con quien sí se habría reconciliado sería con Emiliano, su primogénito.

“Con el que se reconcilió es con Emiliano… con él se reconcilió porque cuando fue a la Arena Ciudad de México ella, con la (Banda) MS, llegó con Emiliano, sin el marido”, dijo.

Sin entrar en más detalles, Gustavo Adolfo Infante señaló que este acercamiento entre ellos haría que el hijo que tuvo con Édgar Gallardo regresara a vivir con ella a su casa de Los Ángeles.

“Ya me enteré que Emiliano continúa viviendo con Cati, con la nana, allá en Los Ángeles, pero ya está a punto de regresar con la mamá, y al marido (…) Ángel Muñoz, es con el que no se habla él”, sentenció.

La ruptura entre Ana Bárbara y José Emilio Fernández ocurrió en agosto de 2023, luego de él acusara a Ángel Muñoz, esposo de la cantante, de supuestamente tratar mal a sus medios hermanos.