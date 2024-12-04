Ana Bárbara

Hijos de Ana Bárbara reaparecen junto a ella tras polémica: así de grandes lucen

La cantante celebró el cumpleaños de su hijo Chema con una amorosa felicitación y un viaje familiar, al que también acudió su primogénito Emiliano. Los jóvenes lucieron enormes en su reaparición en redes.


Por:
Elizabeth González.
Video Ana Bárbara está viva de “milagro” tras casi morir ahogada en el mar: “Vi de frente la muerte”

Ana Bárbara reapareció junto a dos de sus hijos luego de la polémica en la que se vio envuelta en marzo pasado tras las fuertes acusaciones de su exesposo ‘El Pirru’.

Con motivo del cumpleaños número 18 de Chema, hijo que tuvo durante su relación con José María Fernández ‘Pirru’, Ana Bárbara le dedicó una amorosa felicitación al joven, con quien también disfrutó de un viaje familiar.

“#FelizCumple pedazo de mi alma, estoy cada vez más orgullosa de ti, y de ver como tu trabajo espiritual y emocional están formando a un ser cada vez más consciente, un caballero hermoso, equilibrado, lleno de amor y en calma”, escribió el 2 de diciembre.

La 'Reina grupera' celebró el cumpleaños 18 de su hijo Chema.
La 'Reina grupera' celebró el cumpleaños 18 de su hijo Chema.


“GRACIAS POR TU EXISTENCIA, POR LA OPORTUNIDAD DE SER TU MADRE”, puntualizó la ‘Reina grupera’, para después finalizar su mensaje con un “TE AMO” para su hijo.

Así de grandes lucen los hijos de Ana Bárbara

Para celebrar el cumpleaños de Chema, Ana Bárbara se embarcó en un viaje familiar a Tepoztlán, Morelos, México, en el que también estuvo presente su primogénito Emiliano Gallardo.

Ambos hermanos se dejaron ver muy sonrientes y de lo más divertidos en su paseo por Tepoztlán, donde disfrutaron de la naturaleza y una tarde de spa.

Así lucen los hijos de Ana Bárbara.
Así lucen los hijos de Ana Bárbara.



“Disfrutando de estos momentos únicos llenos de amor”, expresó la ‘Reina grupera’ el 3 de diciembre.

Emiliano, de 24 años, y Chema, de 18 años, lucieron en las imágenes cada vez más grandes. Sin embargo, quien más llamó la atención fue el mayor de ellos, su hijo con el empresario Édgar Gallardo, ya que, además de su gran parecido con la intérprete de ‘Bandido’, lució una abundante barba. Mientras que Chema impactó por lucir rasgos casi idénticos a los de su padre José María Fernández ‘Pirru’.

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos
Ana BárbaraHijos de famososFamosos

