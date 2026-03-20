Ana Bárbara Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido con Ángel Muñoz tras supuesta separación de la pareja Jerónimo, el retoño que la cantante comparte con Reyli Barba, presuntamente se mudó con el expolicía luego de que él supuestamente dejara el hogar que compartían. Según Alex Rodríguez, la artista “decidió” que su pareja dejara su residencia tras la alejaga infidelidad que cometió.



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Video Ana Bárbara habría tomado importante decisión sobre su pareja tras supuesta infidelidad: ¿lo perdonó?

Jerónimo, el hijo menor de Ana Bárbara y al que procreó con Reyli Barba, presuntamente se fue momentáneamente con Ángel Muñoz luego de que ella presuntamente decidiera separarse de él porque le habría sido infiel.

Dicha información fue dada a conocer por la creadora de contenido Jaqueline Martínez, ‘Chamonic’, después de que Alex Rodríguez de ¡Siéntese Quien Pueda! informara de la supuesta ruptura de la pareja.

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De acuerdo con el periodista, “al parecer” el expolicía “ya no se encuentra en la casa” de la cantante desde el fin de semana pasado “por decisión de ella” y se habría mudado a un apartamento en Beverly Hills.

Ana alegadamente habría tomado dicha determinación tras escuchar audios en los que Ángel “hablaba mal” de ella y que fueron filtrados por quien afirma ser su amante, Adri Toval.

¿Hijo menor de Ana Bárbara dejó a Ana Bárbara por Ángel Muñoz?

En un mensaje compartido este 19 de marzo, ‘Chamonic’ explicó la presunta situación que ocurrió con Jerónimo cuando Ángel Muñoz dejó el hogar que compartía con Ana Bárbara.

“Me dicen que Jerónimo, hijo menor de Ana Bárbara, en un principio se habría ido con Ángel a vivir; sin embargo, hace un día regresó a casa con su mamá y sus hermanos”, expuso.

Según la también locutora de radio, cuando su retoño se marchó, la intérprete de ‘Bandido’ optó por “no alejarlo” de quien se ha desempeñado como su padrastro todos estos años y le “permitió” quedarse con él.

Hasta el momento, ‘La Reina Grupera’ no se ha pronunciado al respecto de lo que en realidad está pasando en su entorno familiar.

Cabe señalar que hace unos días, Katty y Martha, exnanas de los hijos de Ana Bárbara, emitieron un comunicado en el que acusaron a Muñoz de presuntamente cometer “maltrato verbal, insultos y castigos” contra Emiliano, José María ‘Chema’ y Jerónimo.

En su escrito, asimismo, ellas relataron que, presuntamente, el 20 de diciembre de 2025, mientras cenaban en Beverly Hills, fueron “agredidas por el hijo menor de la Sra. Ugalde y del Sr. Reyli”.

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“Y el Sr. Muñoz estaba en el teléfono aparentemente dirigiendo al menor a distancia. La policía llegó de inmediato y el informe oficial confirma que nosotras no iniciamos la agresión”, explicaron.

Ana Bárbara estaría “muy afectada”

Aunque Ana Bárbara sigue guardando silencio ante la polémica, aparentemente se encontraría atravesando un momento difícil.