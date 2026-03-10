Ana Bárbara Pareja de Ana Bárbara le sería infiel con periodista: la cantante ya se habría enterado y reaccionado El colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martín, dio a conocer los detalles del supuesto engaño de Ángel Muñoz a la reconocida artista mexicana.



Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, le habría estado siendo infiel a la cantante desde hace tiempo con la periodista costarricense Adri Toval.

La tarde de este 10 de marzo, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martín, compartió los detalles del supuesto engaño a la cantante mexicana.

El paparazzo aseguró que fue la propia creadora de contenido quien lo llamó para contarle que supuestamente su amorío con Muñoz se dio después de que trabajaran juntos.

“Ángel me sigue por Instagram y me escribe, me pide mi número de WhatsApp”, relató ella para las cámaras de la emisión.

“Él en ese momento estaba pasando por una situación mediática bastante difícil y me pidió ayuda para sacar información en mi canal de YouTube, para contrarrestar las declaraciones que hacían la familia y los hijos de Ana en contra de él”, agregó.

Adri Toval detalla su supuesta relación con pareja de Ana Bárbara

Jordi Martín reportó que Ángel le “envió una carta de invitación” a Adri Toval para que se conocieran en persona, la cual mostró en el show. Entonces, ella y Ángel Muñoz “viajaron a varias ciudades de México, a República Dominicana y a Bogotá”.

El reportero igualmente compartió los presuntos mensajes de texto que el prometido de Ana Bárbara le mandaba vía redes sociales a la comunicadora. En las imágenes se pueden leer textos como: “Amor, ya no estoy solo”.

“Me decía que no era feliz con ella, que casi ya no tenía intimidad. Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025”, aseveró Adri.

“Nos hemos visto 2 veces, la primera vez fue el 9 de septiembre en Ciudad de México, ahí nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara”, añadió.

Toval afirmó que ella y Muñoz supuestamente no pudieron verse más porque él “tuvo problemas con su trabajo” y le “dijo que no podía salir del país”.

Martín señaló que Adri sacó a la luz su presunto idilio con Ángel porque él “no le contesta los mensajes” y considera que si la aventura “se va a terminar”, que “salga a la luz”.

Ana Bárbara ya estaría enterada

De acuerdo con Jordi Martín, la intérprete de ‘Bandido’ ya estaría enterada de esta situación y hasta habría tomado acciones.

“Ana Bárbara tiene conocimiento de la infidelidad de su esposo con la joven costarricense. En el día de ayer, le pidió que se fuera de la casa”, manifestó.

El español igualmente destapó que, según él, Muñoz le confirmó de viva voz que se involucró con Adri Toval, fallándole a la cantautora.

“Ayer le pregunté: ‘¿Pero qué ha pasado, Ángel?’. Y me dice: ‘Jordi, que las cosas con Ana no estaban bien. Yo me dejé llevar. Estaba pasando un bache anímico. Esta chica, ya la conocía, pero me estaba apoyando y de la amistad, la cosa se fue a más y al final pasó lo que pasó’”, expuso.