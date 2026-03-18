Ana Bárbara

Hermano de Ana Bárbara habla de Ángel Muñoz y le dice "criminal": "Quiere quedarse con todo"

Pancho Ugalde rompió el silencio sobre la polémica que vive su hermana por la presunta infidelidad de su esposo Ángel Muñoz. El cantante asegura que su cuñado "miente sistemáticamente".

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Por:Ashbya Meré
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Video Exempleadas de Ana Bárbara apoyan versión de que Ángel Muñoz supuestamente “maltrataba” a sus hijos

Pancho Ugalde, hermano menor de Ana Bárbara, habló sobre la presunta infidelidad de Ángel Muñoz, el esposo de la artista. El cantante culpa a su cuñado de la ruptura familiar y asegura que desde hace tiempo sabía que vendrían situaciones complicadas para ella.

"Desde hace mucho tiempo supe que este tipo hacía conductas inadecuadas. Se venía venir. Algo que empieza mal, termina mal. Es un tipo que miente sistemáticamente", explicó en entrevista exclusiva con Jordi Martin para El Gordo y La Flaca.

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Pancho compartió que desde hace ocho años no habla con su hermana porque la "encaró" al "descubrir cosas de este tipo", pero no lograron conciliar.

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Ana Bárbara y los presuntos conflictos con sus hijos

Pancho Ugalde también habló de los conflictos que tuvo su hermana con sus hijos en años recientes, los cuáles habrían sido provocados por Ángel Muñoz.

Reconoció que José Emilio Levy fue el primero en denunciar los maltratos del esposo de Ana Bárbara y poco después Emiliano salió expulsado de la casa. Incluso, recordó que 'Chemita' tuvo que ser "rescatado" por 'El Pirru' para "salir de ahí".

"El mismo Emiliano que en una ocasión intentó preguntar qué estaba pasando con las cuentas de la mamá, lo hizo a un lado, a los contadores, a todo el mundo. Él quiere quedarse con todo lo de mi hermana y pues bueno, ahora sí que eso es arreglo de ellos".

Ugalde también mencionó que la cantante se alejó de su madre porque doña María de Lourdes Motta "alzó la voz" de lo que presuntamente Ángel hacía con sus nietos. Incluso, señaló que "salió expulsada también de la casa a empujones, la corrió este criminal", señaló en la entrevista.

¿Por qué Ana Bárbara sigue junto a Ángel Muñoz?

La supuesta infidelidad de Ángel muñoz con la reportera Adri Toval ha sido centro de atención en las últimas semanas. Sin embargo, a pesar de la polémica la cantante y su esposo seguirían juntos.

Pancho Ugalde desconoce por qué no se han separado, pero tiene una posible teoría: "Quizá a mi hermana le sale más barato quedarse con él que divorciarse", declaró a Jordi Martin.

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