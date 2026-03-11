Ángel Muñoz

Ana Bárbara habría perdonado a Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad: “No se van a divorciar”

La cantante habría tomado la decisión de seguir su relación con Ángel Muñoz, según reportes de Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca. “Me ha dicho que van a seguir juntos, que nada los va a separar”, dijo.

Video Pareja de Ana Bárbara responde a periodista que afirma que son “amantes”

Ana Bárbara habría perdonado a Ángel Muñoz tras su supuesta infidelidad con la periodista, Adri Toval.

Según reportes de Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, Ángel Muñoz le habría confesado que “no se van a separar” y que seguirían viviendo juntos.

“No se van a divorciar. Ana Bárbara ha perdonado a Ángel. Van a seguir viviendo juntos en su casa de Beverly Hills”, declaró en el show del 11 de marzo.

“Ángel me ha dicho que van a seguir juntos, que nada los va a separar y que la única intención de Adriana es hacerles daño”, insistió.

El paparazzo no entró en detalles sobre cómo se encontraría Ana Bárbara tras enterarse de la supuesta infidelidad de Ángel, pero aseveró que el presunto idilio amoroso había sido confirmado por el expolicía.

“Han tenido una relación sentimental, confirmado por Ángel. Me lo confirmó ayer, y me lo confirmó hoy, y por respeto, no vamos a entrar en detalles muy íntimos. Ángel, hoy me ha confesado cosas que me las quiero callar y me las quiero guardar… cosas íntimas donde me corrobora una relación sentimental”.

Así habría comenzado la relación entre Ángel Muñoz y la periodista

Durante la emisión de El Gordo y La Flaca, de este 11 de marzo, se presentó una segunda parte de la entrevista de Adri Toval con Jordi Martin, donde ella narra cómo habría comenzado su relación con Ángel Muñoz.

“Me llamaba frecuentemente en la madrugada, así que el 31 de agosto, ambos nos confesamos que nos gustábamos y esa noche tuvimos sexo por videollamada. Yo no quería nada serio, no quería compromiso. No planeaba verlo personalmente, pero él me pidió seguir conversando… a los 4 días me dijo ‘te amo’ (…) Nosotros no teníamos sexo, nosotros hacíamos el amor”, relató.

Además, señaló que el expolicía le “pagó sesiones de fotos, trámites administrativos” e incluso, aseveró haber recibido “dinero en efectivo”.

“Él me decía que tenía sus tarjetas, su propio dinero, pero también me confesó que él administraba el dinero de Ana Bárbara (…) Me decía que no era feliz con ella, que su matrimonio para él era una jaula, una prisión, que él tenía su plan de escape, que quería dejarla y divorciarse”, dijo.

Al respeto, Jordi Martin señaló que Ángel Muñoz “desmintió categóricamente” la versión de Adri Toval sobre que le enviaba dinero en efectivo.

“El único dinero que le enviaba era por promoción a sus productos de pérdida de peso”, expresó. “Ángel asegura que estaba pasando por una profunda depresión por la situación familiar que atravesaban en la casa y admite que, en algún momento, pensaron en el divorcio”, concluyó.

Ángel Muñoz hace advertencia a periodista

Este 11 de marzo, durante la emisión de Siéntese Quien Pueda, se informó que Ángel Muñoz emprendería acciones legales contra Adri Toval.

De acuerdo con el escrito, dirigido a Adri Toval y enviado al show por Guillermo Pous, representante legal de Ángel, las declaraciones de la periodista resultarían “falsas y tendenciosas” y estarían “provocando un daño evidente” a la dignidad del expolicía.

"Estos supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria y vejación van a tener consecuencias y contingencias de carácter civil o penal", advirtió el litigante.

